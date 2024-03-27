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حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين في بريطانيا... ماذا حصل؟

منوعات
2024-03-27 | 11:06
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حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين في بريطانيا... ماذا حصل؟
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حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين في بريطانيا... ماذا حصل؟

لقي المُراهقان ماركوس بيك (17 عاماً) وغريغور بوث (16 عاماً)، مصرعهما في حادث سير مروّع على طريق منطقة لوسيماوث في بريطانيا حيث اصطدمت درّاجة ناريّة كانا يستقلّانها مع شخص ثالث بأربع سيارات.
 
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة أنّ شرطة منطقة لوسيماوث أعلنت عن وفاة الشابين في موقع الحادث. كما تم نقل سائق الدرّاجة الّذي يبلغ من العمر 14 عاماً إلى المستشفى لإصابته بجروح خطيرة.
 
وتجمّع عدد من السّكان المحلّيين في مكان وقوع الحادث، حيث وضعوا باقات من الزهور تخليداً لذكرى رحيل الشابين، كما أشادت عائلتيهما بهما وطلبتا احترام خصوصية ابنيهما الراحلين.

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