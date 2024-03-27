تطلّقت منه زوجته بعدما تغيّرت شخصيته... رجل يكتشف إصابته بورم في الدماغ وهذا ما طلبه!

كشف أحد مستخدمي موقع "ريديت" عن إصابته بورم في الدماغ وذلك بعد مرور سنتين على طلاقه من زوجته الّتي انفصلت عنه بعد ملاحظتها تغيّراً غريباً في مزاجه وسلوكه.

وذكرت مجلة " بيبول " الأميركيّة أنّ المستخدم طلب مساعدة مستخدمي الموقع الآخرين لمعرفة ما إذا كان ينبغي عليه التواصل مع زوجته السابقة لإعلامها بمرضه على الرغم من عدم رغبتها بالتواصل معه.

وتابع: "زوجتي كانت بمثابة صديقة لي وكنتُ مُقرّباً جداً من عائلتها"، مضيفاً أنّ صحته العقليّة تدهورت بشكل حاد بعد انفصالهما.

ولفت في السّياق نفسه إلى أنّ الأطباء لم يكتشفوا إصابته بورمٍ في الدماغ إلّا بعد انهياره أثناء سفره خارج البلاد، كما كشف عن خضوعه لعمليّة جراحيّة لإزالته في القريب العاجل.