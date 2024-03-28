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العروس اختارته لها... شابة تحضر حفل زفاف بفستان مكشوف للغاية: كيف كان ردّ فعل الحاضرين؟ (صور)

منوعات
2024-03-28 | 06:02
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العروس اختارته لها... شابة تحضر حفل زفاف بفستان مكشوف للغاية: كيف كان ردّ فعل الحاضرين؟ (صور)
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العروس اختارته لها... شابة تحضر حفل زفاف بفستان مكشوف للغاية: كيف كان ردّ فعل الحاضرين؟ (صور)

العروس اختارته لها... شابة تحضر حفل زفاف بفستان مكشوف للغاية: كيف كان ردّ فعل الحاضرين؟ (صور)

تعرضت شابة لانتقادات لاذعة بسبب ارتداء فستان مكشوف وغير مناسب كانت قد اختارته لحضور حفل زفاف شقيقها، حيث ادعى الكثيرون أنها أرادت لفت الأنظار.

وفي هذا السياق، خططت الشابة الأسترالية كلارا لارتداء فستان فاضح للغاية وتفوق قيمته الألف دولار، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأشار الكثيرون على الفور إلى أن الفستان الفضي البرّاق يُعتبر "غير عادي" بالنسبة لضيفة، حتى ولو كانت وصيفة العروس، كما أنهم لم يتمكنوا من فهم سبب رغبة كلارا في ارتداء فستان جريء كهذا خلال حفل زفاف شقيقها.

كذلك، لفت المتابعون إلى أنه يُعتبر التفوق على العروس في يوم زفافها من الآداب السيئة.

وصُدمت كلارا بعد إفصاحها عن رغبتها في ارتداء الفستان من خلال منشور لها عبر فيسبوك بسبب تلقيها كمية هائلة من ردود الفعل العنيفة، كاشفةً أن العروس هي من اختارت الفستان لها.
 
 
 

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اختارته

لها...

بفستان

مكشوف

للغاية:

الحاضرين؟

(صور)

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