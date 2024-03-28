العروس اختارته لها... شابة تحضر حفل زفاف بفستان مكشوف للغاية: كيف كان ردّ فعل الحاضرين؟ (صور)

رفضت الاعتناء بشعرها... ما فعله أب لطفلته عرّضه لانتقادات عنيفة!

رفضت الاعتناء بشعرها... ما فعله أب لطفلته عرّضه لانتقادات عنيفة!

عادات رمضانية متنوعة ومميزة في البحرين... ما هي؟