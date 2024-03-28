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رفضت الاعتناء بشعرها... ما فعله أب لطفلته عرّضه لانتقادات عنيفة!
منوعات
2024-03-28 | 06:11
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رفضت الاعتناء بشعرها... ما فعله أب لطفلته عرّضه لانتقادات عنيفة!
رفضت الاعتناء بشعرها... ما فعله أب لطفلته عرّضه لانتقادات عنيفة!
تعرض أب أعزب لانتقادات عنيفة بعد أن قص شعر ابنته لأنها رفضت الاعتناء به، وفق ما نقل موقع
"
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قال الأب إن كل يوم هو بمثابة معركة مع ابنته البالغة من العمر سبع سنوات، لأنها ترفض محاولة تمشيط شعرها الطويل الذي يصل إلى خصرها، ما يؤدي إلى تشابكه وصعوبة تصفيفه.
وبعد جدال حادّ، تعب الرجل من الخصام المستمر وقرر قص خصلات شعر الفتاة وباتت تصل إلى أسفل كتفيها فقط.
وحزنت الطفلة كثيرا بعد تصرف والدها معها، كما قالت والدتها وخالتها إنه كان ينبغي على الأب أن يتعامل مع المشكلة بشكل مختلف تمامًا، واعتبرتا أنه بالغ في رد فعله.
واتفق الكثير من المتابعين على فكرة أنه لا ينبغي على الرجل أن يقص شعر ابنته قائلين إنها أصغر من أن تحافظ على شعرها بنفسها.
كذلك، أضاف الأب أنه خلال العام الفائت حذّر ابنته من العواقب التي ستحصل لها بحال لم تقم بتسريح شعرها بنفسها مرتين على الأقل في اليوم.
وأوضح الأب أنه طلب من ابنته إحضار المقص وتسليمه إياه والجلوس أمامه، فأطاعته الأخيرة.
وأضاف الأب أنه يساعد ابنته في تمشيط شعرها كل صباح، لكنه أراد أن يعلمها على الأقل أن تحاول القيام بذلك بنفسها حتى تتمكن من البدء في تعلم الاستقلال الذاتي.
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