رفضت الاعتناء بشعرها... ما فعله أب لطفلته عرّضه لانتقادات عنيفة!

رفضت الاعتناء بشعرها... ما فعله أب لطفلته عرّضه لانتقادات عنيفة!



تعرض أب أعزب لانتقادات عنيفة بعد أن قص شعر ابنته لأنها رفضت الاعتناء به، وفق ما نقل موقع