بسبب معجون طماطم... نيجيرية مهددة بالسجن لـ 7 سنوات (صورة)

تواجه النيجيرية شيوما أوكولي الحامل في طفلها الرابع، عقوبة السجن لمدّة تصل إلى سبع سنوات، بعد تعليقها بشكلٍ سلبي على منتج معجون الطماطم الّذي تُصنعه شركة "إيريسكو" النيجيرية.

وفي التفاصيل، كشفت صحيفة " ديلي ميل " البريطانيّة أن أوكولي دعت متابعيها على موقع "فيسبوك" إلى مشاركة آرائهم حول منتج "Nagiko Tomato Mix" بعدما نشرت صورة له زعمت فيها أن "طعمه يميل إلى الحلاوة".

وعلّق أحد متابعيها على الصورة كاتباً: "توقفي عن انتقاد هذا المنتج واتصلي بمركز خدمة العملاء عوضاً عن التعليق على طعمه بشكل سلبي على مواقع التواصل الاجتماعي". وردّت أوكولي بدورها على التعليق: "يجب على هذه الشركة التوقف عن خداع الناس، استخدمت هذا المنتج للمرة الأولى يوم أمس وكان مليئاً بالسكر".

وقبضت الشرطة النيجيرية على أوكولي أثناء وجودها في الكنيسة في شهر أيلول الفائت من قبل ضباط يرتدون ملابس مدنيّة، كما أجبروها على الوقوف في زنزانة لساعات طويلة.

واتهمت المحكمة أوكولي بجرم التآمر مع شخصين آخرين بقصد تحريض الناس ضد شركة "إيريسكو" ونشر معلومات مُضللة عن أحد منتجاتها.

كما رفعت الشركة نفسها دعوى قضائية ضد أوكولي في وقت لاحق، زاعمةً أنّ العديد من التجار قطعوا علاقاتهم بها بعد تصريحات أوكولي الأخيرة.