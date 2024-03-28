الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بسبب معجون طماطم... نيجيرية مهددة بالسجن لـ 7 سنوات (صورة)

منوعات
2024-03-28 | 11:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بسبب معجون طماطم... نيجيرية مهددة بالسجن لـ 7 سنوات (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بسبب معجون طماطم... نيجيرية مهددة بالسجن لـ 7 سنوات (صورة)

تواجه النيجيرية شيوما أوكولي الحامل في طفلها الرابع، عقوبة السجن لمدّة تصل إلى سبع سنوات، بعد تعليقها بشكلٍ سلبي على منتج معجون الطماطم الّذي تُصنعه شركة "إيريسكو" النيجيرية.
 
وفي التفاصيل، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة أن أوكولي دعت متابعيها على موقع "فيسبوك" إلى مشاركة آرائهم حول منتج "Nagiko Tomato Mix" بعدما نشرت صورة له زعمت فيها أن "طعمه يميل إلى الحلاوة".
 
وعلّق أحد متابعيها على الصورة كاتباً: "توقفي عن انتقاد هذا المنتج واتصلي بمركز خدمة العملاء عوضاً عن التعليق على طعمه بشكل سلبي على مواقع التواصل الاجتماعي". وردّت أوكولي بدورها على التعليق: "يجب على هذه الشركة التوقف عن خداع الناس، استخدمت هذا المنتج للمرة الأولى يوم أمس وكان مليئاً بالسكر".
 
وقبضت الشرطة النيجيرية على أوكولي أثناء وجودها في الكنيسة في شهر أيلول الفائت من قبل ضباط يرتدون ملابس مدنيّة، كما أجبروها على الوقوف في زنزانة لساعات طويلة.
 
واتهمت المحكمة أوكولي بجرم التآمر مع شخصين آخرين بقصد تحريض الناس ضد شركة "إيريسكو" ونشر معلومات مُضللة عن أحد منتجاتها.
 
كما رفعت الشركة نفسها دعوى قضائية ضد أوكولي في وقت لاحق، زاعمةً أنّ العديد من التجار قطعوا علاقاتهم بها بعد تصريحات أوكولي الأخيرة.
 

آخر الأخبار

منوعات

سيدة نيجيرية

عقوبة السجن

تعليق

منتج

معجون الطماطم

شركة إيريسكو النيجيرية

الشرطة.

LBCI التالي
عادات رمضانية متنوعة ومميزة في البحرين... ما هي؟
جريمة تقشعر لها الأبدان...طفل رضيع يقع ضحيّة والديه المدمنين!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
03:32

"الريجي" واصلت ضبط المنتجات التبغية المهرّبة والمزوّرة

LBCI
فنّ
2024-03-25

رقصة نادين الراسي تغزو الانترنت... والتعليقات "شي مستفز" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-24

تجمع موظفي الإدارة العامة يعلن الإستمرار بتعليق الإضراب

LBCI
أخبار دولية
2024-03-22

مصر ترفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:19

في أميركا... إنقاذ طالب مدرسي بعدما علق أسفل حافلة مدرسيّة!

LBCI
منوعات
12:00

بعد معاناتها من الصداع المزمن... امرأة تتفاجأ بإصابتها بورم في الدماغ!

LBCI
منوعات
11:50

وفاة طالبة مصابة بالسرطان بعد ساعات من احتفالها بتخرجها... ماذا حصل؟

LBCI
منوعات
06:11

رفضت الاعتناء بشعرها... ما فعله أب لطفلته عرّضه لانتقادات عنيفة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-22

حادث غريب... مربية كلاب تفقد يدها بسبب مجفف الشّعر!

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-01

قصف إسرائيلي على أطراف راشيا الفخار منطقة الغربي

LBCI
فنّ
08:22

كيف علّق مشاهير لبنان على مجزرة الهبارية؟

LBCI
أخبار دولية
2023-08-29

الأمم المتحدة تخشى حصول أزمة إنسانية في النيجر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:06

حجّار عن ملف اللجوء السوريّ: المساعدات إلى انخفاض

LBCI
أخبار لبنان
07:53

مخزومي: لضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها

LBCI
أخبار لبنان
07:47

اقتراح قانون يناهض العنف ضد المرأة

LBCI
أخبار لبنان
07:36

عبد الساتر خلال الاحتفال بقدّاس ​خميس الأسرار​: نرفع الصلاة على نية المسؤولين ليتوقفوا عن الاصغاء للخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

في يوم المسرح العالمي... تحية لروح ريمون جبارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

هل سيبقى رادولوفيتش مدربا لمنتخب لبنان بعد الخسارة القاسية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

نتنياهو وقنبلة "الحريديم" الموقوتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بديل لإخراج القيد الفردي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...

LBCI
صحف اليوم
01:13

نتنياهو نحو توسيع الحرب على لبنان ومن دون خطوط حمر (نداء الوطن)

LBCI
امن وقضاء
07:23

تحقيق في عملية فرار الرشيد من مبنى حماية الشخصيات

LBCI
أمن وقضاء
15:08

غارة على طيرحرفا وأخرى على استراحة في الناقورة... وسقوط عدد من الشهداء

LBCI
آخر الأخبار
05:19

مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يحققان في عملية فرار داني الرشيد من مبنى حماية الشخصيات في منطقة ساعة العبد التابع لأمن الدولة

LBCI
أخبار لبنان
13:45

هذا ما كشفته مصادر مطلعة للـLBCI حول مساعي هوكشتاين بشأن الحدود الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More