بعد معاناتها من الصداع المزمن... امرأة تتفاجأ بإصابتها بورم في الدماغ!

اكتشفت البريطانيّة كريستي كونيل، البالغة من العمر 39 عاماً، إصابتها بورمٍ في الدماغ بعد معاناتها من صداع مزمن وشعورها المتكرر بظاهرة الـ "ديجا فو" أو Deja Vu، الّتي يشعر خلالها الشخص أنه عاش اللحظة الّتي يمرّ بها حالياً في وقت سابق.

وذكرت صحيفة " ميرور " البريطانيّة أنّ كونيل اكتشفت إصابتها بالورم بعد خضوعها لفحص تصوير بالرنين المغناطيسي في شهر تشرين الأول من العام 2021.

وخضعت كونيل لعملية جراحية في شهر تشرين الثاني من العام نفسه بهدف إزالة الورم، كما طلب الأطباء منها إجراء فحوصات دورية كلّ ثلاثة أشهر. وتابعت: "أحالني طبيبي إلى طبيب أعصاب الّذي أرسلني بدوره لإجراء فحص تصوير بالرنين المغناطيسي الّذي أظهرت نتيجته إصابتي بورم في الدماغ."

وقالت كونيل: "أشعر أنّني محظوظة حقًا لأن الجرّاحين تمكنوا من إزالة الورم"، وتابعت: "أعلم أن الأمر كان بإمكانه التحوّل إلى شيء أخطر بكثير".