في أميركا... إنقاذ طالب مدرسي بعدما علق أسفل حافلة مدرسيّة!

أنقذ رجال الشرطة في مركز مدينة فانكوفر الأميركيّة طالباً في مدرسة "إيلزوورث" لم يتّم ذكر اسمه، والّذي يبلغ من العمر 9 أعوام بعدما علق أسفل حافلة مدرسيّة صباح يوم الثلاثاء الفائت.

وقال متحدّث باسم مركز الشرطة في مدينة فانكوفر، بحسب ما نقلت مجلة " بيبول " الأميركيّة، إنّ الحادث وقع بعد اصطدام الطالب الّذي كان يقود دراجته الهوائيّة بحافلة مدرسيّة عند تقاطع الطريق.

ولفت إلى أنّ "الطالب حاول العبور لكنّه اصطدم بالحافلة وعلق مع درّاجته أسفلها"، مضيفاً أنّ "رجال الإطفاء أخرجوا الطالب من مكان وقوع الحادث ونقلوه إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة في ساقه".

وأشار بيان لمركز الشرطة في السياق نفسه، إلى اختفاء سائق الحافلة الّذي لم يتّم الإستماع إلى شهادته حول ما حصل خلال الحادث.

وأبلغت المدرسة عائلات الطلاب لديها بوقوع الحادث في بيانٍ مقتضب جاء فيه: "لم يُسمح للمدرسة حتى الآن بمشاركة أي معلومات إضافيّة عن الحادث. كما يُرجى إعلام الإدارة في حال احتاج أطفالكم لأيّ دعم إضافي من المدرسة أو المعلّمين في هذا الشأن".