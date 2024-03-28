قتل حبيبته بدمٍ بارد...رجل يواجه عقوبة السجن المؤبد!

حكمت محكمة "ليستر كراون" في بريطانيا بالسجن المؤبد على المدعو ريتشارد باسون، البالغ من العمر 45 عاماً، بعدما قتل حبيبته كاري سلاتر بطلق ناري في منزله.

وكشفت صحيفة " ميرور " البريطانيّة أنّ باسون أبلغ الشرطة بما حدث، زاعماً أن سلاتر توفيت جرّاء إصابتها بضربة قوية على الرأس أثناء استخدامها لعصا لعبة "البيلياردو".

كما اعترف باسون الّذي مثل أمام المحكمة يوم الأربعاء الفائت، بحيازته سلاحاً نارياً وذخائر أخرى من دون ترخيص.

وبدورها، أعربت عائلة الضحية عن ارتياحها بعد صدور قرار المحكمة قائلةً: "لا يمر يوم واحد من دون أن نفكر في ابنتنا الحبيبة كاري الّتي ما زلنا نحزن على موتها لكننا سعداء الآن بعد تحقيق العدالة".

وعبرّت العائلة أيضاً عن امتنانها للدعم الكبير الّذي تلقته بعد وفاة كاري قائلةً: "نحن ممتنون للدعم الّذي تلقيناه من الأصدقاء والأحباء منذ رحيل كاري، لكننا نعلم في الوقت نفسه أنّ لا شيء سيُعيدها لنا".