عرض مفاجئ بعد انتهاء رحلة شابة مع السرطان... ما قام به حبيبها أصبح حديث المتابعين! (فيديو)

تفاجأت امرأة بعرض زواج مذهل بعد لحظات فقط من قرعها الجرس احتفالا بانتهاء فترة علاجها من السرطان، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.

وفي التفاصيل، لم تتغلب أنجليكا ماي، 27 عامًا، على سرطان الثدي فحسب، بل خطبت أيضًا حبيبها إيميك واتكينز الذي تعرفت عليه في المدرسة الثانوية.

وبعد معركة "طويلة" مع المرض، احتفلت أنجليكا بانتهاء علاجها الكيميائي من خلال قرع الجرس محاطة بأصدقائها، أفراد عائلتها والأطباء وطاقم التمريض في معهد السرطان الأسبوع الفائت.

وفي هذا السياق، لم تتوقع أنجليكا أن تحصل على سبب آخر للاحتفال عندما جثا حبيبها، وهي على علاقة به منذ أكثر من 10 سنوات، على ركبة واحدة وطلب منها الزواج وسط زحمة الاحتفالات.

وتمت مشاركة مقطع الفيديو الذي أظهر بوضوح صدمة أنجليكا واللحظات المؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى الأخير انتشارا ملحوظا بين المتابعين.