تزوجت في سنّ الـ18 سنة... شابة تصدم متابعيها بقرارها! (فيديو)

وصفت شابة تزوجت في سنّ الـ18 عاما الأشخاص الذين أخبروها أنها صغيرة جدا على ذلك، بأنهم "يغارون فقط"، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.

وفي التفاصيل، نشرت "كريستال كونورز"، مقطعًا على حسابها عبر منصة تيك توك وهي تغني بمفردها هاتفة: "سأتزوج اليوم، أيها الغيورين، من الأفضل أن تبتعدوا عن طريقي".

وسرعان ما حصد الفيديو أكثر من 100 ألف مشاهدة، وأشاد الناس بإطلالتها في حفل زفافها.

وفي مقطع نشرته سابقا عبر تيك توك، تحدثت كونورز عن قرارها بالارتباط في سن باكرة جدًا، كما أنها لا تمانع الارتباط برجل أجنبيي أم من الغجر حتى.