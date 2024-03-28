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بعد إعلان حالة الطوارئ وإصابة 5 أشخاص بجروح ... هذا كان مصير الدب الهائج في سلوفاكيا!

منوعات
2024-03-28 | 15:59
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بعد إعلان حالة الطوارئ وإصابة 5 أشخاص بجروح ... هذا كان مصير الدب الهائج في سلوفاكيا!
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بعد إعلان حالة الطوارئ وإصابة 5 أشخاص بجروح ... هذا كان مصير الدب الهائج في سلوفاكيا!

بعد إعلان حالة الطوارئ وإصابة 5 أشخاص بجروح ... هذا كان مصير الدب الهائج في سلوفاكيا!

قتلت السلطات السلوفاكية رمياً بالرصاص دبّاً تسبّب في منتصف آذار الجاري بجروح لخمسة أشخاص في وسط إحدى المدن السياحية، على ما أفادت الأربعاء الحكومة التي كانت أُعلنت حالة الطوارئ عقب هذا الهجوم.

وكتب وزير البيئة توماس تارابا على شبكات التواصل الاجتماعي أن "الدب الذي تسبب بجروح لخمسة أشخاص في ليبتوفسكي ميكولاس قُتِل رمياً بالرصاص أمس... واستُخدمت طائرة مسيّرة بيومترية" للتأكد من كونه الدبّ المطلوب، في حين أكدت المعارضة إن السلطات استهدفت الحيوان الخطأ.

وشهدت هجمات الدببة زيادة في الدولة الواقعة في وسط أوروبا، إذ ارتفعت من ثمانية فحسب عام 2021 إلى 20 العام المنصرم، وفقاً لبيانات وزارة البيئة السلوفاكية.

وكانت امرأة بيلاروسية قضت الجمعة إثر هجوم آخر نفذه دب في وادي ديمانوفسكا دولينا، الواقع أيضاً في منطقة ليبتوفسكي ميكولاس، عند سفح جبال تاترا وعلى مقربة من منتجعات التزلج الشهيرة.

وأقرّت براتيسلافا الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى مكافحة هجمات الدببة في المدن، يقضي بإرداء أي دب يدخل شريطاً أمنياً تبلغ مساحته 500 متر يحيط بها، بحسب تارابا.

ودعا وزير البيئة السلوفاكي ونظيراه الروماني والفنلندي الاثنين إلى صوغ حل لهذا الموضوع على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرت وكالة "تاسر" للأنباء.

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