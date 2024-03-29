عادات مجبولة بالمحبة... من "رمضان" الى "مرحى" وصولا الى الـ "غالناش" إليكم أبرز عادات الشيشان في رمضان!

تتميز دولة الشيشان بمجموعة من العادات والتقاليد الرمضانية المتنوعة والتي تمتد طيلة أيام الشهر الفضيل.وفي صباح أول يوم من رمضان يخرج الشيشانيون لزيارة المقابر وعوائل الشهداء، ويتذكرون معا بطولات الأجداد، كذلك يتم تخصيص ليالي الجمعة لحلقات الذكر التي تقيمها الطرق الصوفية.ومن العادات المؤثرة أيضا إفطار جميع العائلة مع بعضها البعض، فمن النادر أن تفطر الأسرة لوحدها، بل إنها تدعو أسرة أخرى أو تكون مدعوة من الآخرين.أما بالنسبة للأطباق الشيشانية الرمضانية، فتفضل العائلات طهي الأطباق الوطنية التقليدية لأنها صحية أكثر، و يعرف أهل الشياين بالكرم أثناء تحضير الأطباق.إشارة الى أن المطبخ الشيشاني يُعتبر أحد أقدم المطابخ في القوقاز.ومن المعروف عن الأطعمة الشيشانية أنها ليست حارة وتعتمد بشكل كبير على الدقيق، وفي رمضان تتضمن غالبية الأطباق اللحوم، ومن أشهر المأكولات "غالناش" وهو دقيق الذرة الممزوج بالسمن والعسل، وخينغالش وشيبالغاش وهو طبق من الدقيق المحشو باليقطين أو الجبن.وفي عادة مميزة أيضا، يسمى العديد من الأطفال الذين يولدون خلال هذا الشهر المبارك بـ "رمضان" بالنسبة للصبي و"مرحى" للفتاة.