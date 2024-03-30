بين الزينة والبلاليط والأجواء الدافئة... عادات رمضانية متنوعة في الإمارات

بين الزينة والبلاليط والأجواء الدافئة... عادات رمضانية متنوعة في الإمارات



من العادات والتقاليد الرمضانية الثابتة في الإمارات العربية لا بد أن نذكر زينة رمضان.



ويتم خلال هذا الشهر الفضيل تزيين الشوارع بالزينة المضيئة والفوانيس والنجمة والهلال والمدافع وغيرها.



كذلك، يحرص السكان على تعليق الزينة على الشرفات والنوافذ ومداخل المنازل.



أما بالنسبة للمائدة الرمضانية، فتحرص الأسر على تبادل صحون الطعام.



ويبدأ الناس طعامهم بتناول التمر وشرب الماء واللبن، أسوة بالسنة النبوية الشريفة، وتتجمع الأسرة فى أول يوم في بيت العائلة لتناول الإفطار، الذى يتكون من الحلويات والمعجنات مثل القرص وهي عبارة عن قطع صغيرة من الخبز تحتوى على التمر والحبهان، وأطباق مثل الهريس والثريد.



أما البلاليط، فهو طبق إماراتي تقليدي يقدم عادة كوجبة للإفطار، ويتكون من الشعيرية التي تعلوها طبقة من البيض المقلي، ويمكن العثور عليه في المطاعم الشعبية في الفجيرة.



