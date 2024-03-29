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شابة تقوم بخطأ فادح خلال حضورها حفل زفاف... والنتيجة محرجة! (فيديو)
منوعات
2024-03-29 | 07:55
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شابة تقوم بخطأ فادح خلال حضورها حفل زفاف... والنتيجة محرجة! (فيديو)
شابة تقوم بخطأ فادح خلال حضورها حفل زفاف... والنتيجة محرجة! (فيديو)
أُصيبت إحدى ضيوف حفل زفاف بالصدمة عندما ارتدت عن طريق الخطأ نفس فستان وصيفات العروس، ما ترك الأخيرة في حالة ذهول شديد.
وفي التفاصيل، أنفقت "تايلور فوغارتي" 100 دولار لشراء فستان أزرق فاتح وطويل لحضور حفل زفاف في فصل الربيع في نيوجيرسي.
وانصدمت الشابة عندما بدأ حفل الزفاف، كونها أدركت فجأة أنها كانت ترتدي فستان وصيفات الشرف نفسه تمامًا.
وقالت فوغارتي، البالغة من العمر 28 عامًا، إن معدتها كانت تعاني من آلام طوال اليوم بسبب الخطأ الذي ارتكبته، وأنها كانت منزعجة طوال الوقت، خصوصا عندما وصفها أحد الضيوف على طاولة الطعام بأنها تغار من العروس ووصيفاتها.
وشاركت فوغارتي مقطع فيديو للخطأ الفادح عبر حسابها على موقع تيك توك، والذي حصد الآن أكثر من 1.9 مليون مشاهدة.
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