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امرأة تشعر بصداع مروع... ما حصل لها عند استيقاظها في اليوم التالي غير متوقع!

منوعات
2024-03-29 | 08:43
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امرأة تشعر بصداع مروع... ما حصل لها عند استيقاظها في اليوم التالي غير متوقع!
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امرأة تشعر بصداع مروع... ما حصل لها عند استيقاظها في اليوم التالي غير متوقع!

امرأة تشعر بصداع مروع... ما حصل لها عند استيقاظها في اليوم التالي غير متوقع!

شعرت "سارة مايلز"، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بعد ستة أشهر من الولادة بصداع حاد فجأة في منتصف الليل، وكأن كمية من الإبر ضغطت بشكل حاد على جمجمتها.

وفي التفاصيل، قالت مايلز، وهي أم لأربعة أطفال في حديث خاص لموقع "ديلي ميل" البريطاني، إنها شعرت بالرعب عندما استيقظت بعد ساعات قليلة لتجد أنها لا تستطيع رؤية أي شيء تمامًا.

واعترفت مايلز بأنها لم تدرك أبدًا أنها أُصيبت بسكتة دماغية، رافضة تصديق ذلك عندما أكّد لها الأطباء حالتها.

وكانت الرؤية لديها فارغة تماما، إذ لم تستطع رؤية سوى اللون الأسود، ولكن مايلز تجاهلت الأمر حينها معتقدة أن السبب هو التعب والإرهاق. 

وفي هذا السياق، اعتقد الطبيب أنها كانت مصابة بصداع نصفي وأحالها لزيارة اختصاصي للعيون، حيث أجرى لها كل الاختبارات المعتادة ليؤكد أن مايلز قد عانت من سكتة دماغية.

ومكثت مايلز فى المستشفى لأربعة أيام، ليجري خلالها الأطباء اختبارات عدة لمعرفة السبب الأساسي للجلطة التي تبيّن أنها تشكلت في شريان داخل رقبتها. 

وكانت مايلز تعاني من ارتفاع ضغط الدم لسنوات في تلك المرحلة، وهي حالة أدت إلى حصول الجلطة، كما أنها لم تكن بحاجة لعملية جراحية لأن الدواء كفيل بتخفيف أثار الجلطة على المدى الطويل.

وقالت مايلز إنها لم تتمكن من استعادة الرؤية بالكامل، حيث أخبرها الأطباء أن الشفاء سيحدث في الأسابيع المقبلة، وبعد ذلك، تصبح الأمور أكثر ديمومة.

وأشارت مايلز إلى أنها تشعر الآن وكأنه أصبح لديها فرصة جديدة للحياة.

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