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زفاف يثير الجدل بين المتابعين... جندي أميركي سابق يتزوج من أشهر توأم ملتصق! (فيديو)

منوعات
2024-03-29 | 09:30
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زفاف يثير الجدل بين المتابعين... جندي أميركي سابق يتزوج من أشهر توأم ملتصق! (فيديو)
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زفاف يثير الجدل بين المتابعين... جندي أميركي سابق يتزوج من أشهر توأم ملتصق! (فيديو)

زفاف يثير الجدل بين المتابعين... جندي أميركي سابق يتزوج من أشهر توأم ملتصق! (فيديو)

تزوجت "آبي هانسل"، التي اشتهرت مع شقيقتها "بريتاني" الملتصقة بها، من "جوش بولينغ"، وهو ممرض ومحارب قديم في الجيش، بعد علاقة دامت عشر سنوات، وفق ما نقل موقع
"ديلي ميل" البريطاني.

ويُذكر أن آبي وشقيقتها بريتاني، هما واحدة من مجموعات قليلة فقط من توائم ثنائية الرأس التي بقيت على قيد الحياة.

وتتشارك الشقيقتان الجسد نفسه، من خصرهما وصولا إلى أسفل أقدامهما، بما في ذلك الأمعاء، الأعضاء التناسلية وغيرها.

وأوضحت آبي أنها تتشارك مع شقيقتها حلم الأمومة، لكنهما لم تتحدثا عن كيفية سير الأمور بعد.

وقالت الشقيقتان إن الناس كانوا دائما فضوليين بشأنهما منذ ولادتهما، ولكن لم يسمح والداهما لأحد بالتدخل بهما أبدًا.

أما بالنسبة إلى حفل الزفاف، كشفت المعلومات أنه أُقيم عام 2021، حيث ارتدى التوأم فستان زفاف صُمم بتفاصيل من الدانتيل بينما ارتدى العريس بدلة رمادية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، العريس وهو يستمتع بالرقص مع التوأم خلال المناسبة.

وعلى الرغم من مشاركة آبي وبريتاني العديد من الأعضاء، إلا أنهما تشعران بالجوع وفق أوقات منفصلة ولديهما رغبات منفصلة مثل الشعور بالتبول والنوم، كما أن أنظمتهما العصبية مختلفة أيضًا.
 

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