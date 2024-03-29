زفاف يثير الجدل بين المتابعين... جندي أميركي سابق يتزوج من أشهر توأم ملتصق! (فيديو)

زفاف يثير الجدل بين المتابعين... جندي أميركي سابق يتزوج من أشهر توأم ملتصق! (فيديو)

تزوجت "آبي هانسل"، التي اشتهرت مع شقيقتها "بريتاني" الملتصقة بها، من "جوش بولينغ"، وهو ممرض ومحارب قديم في الجيش، بعد علاقة دامت عشر سنوات، وفق ما نقل موقع