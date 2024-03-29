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ظنّت أنها حامل... ما كان بانتظار هذه الأم الثلاثينية كان مأساويا!

ظنّت أنها حامل... ما كان بانتظار هذه الأم الثلاثينية كان مأساويا!





وفي التفاصيل، عانت "فيونا غالاتشر" من آلام شديدة في المعدة، انتفاخ وقيء لمدة شهرين، وبعد أن جاءت نتيجة اختبار الحمل سلبية في كانون الثاني، قامت المرأة الثلاثينية بزيارة قسم الطوارئ.



وكشفت نتائج الاختبار بعد أيام أنها كانت تعاني من المرحلة الرابعة من سرطان الغدد، وكان الأطباء قد أعطوها في البداية فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة لتعيشها بعد التشخيص، ولكنها توفيت بعد 11 أسبوعًا فقط.



وبعد هذه التجربة المؤلمة، حثّت عائلة فيونا الأشخاص على إجراء فحوصات واختبارات دائمة للتأكد من سلامتهم وعدم تجاهل أي أعراض مثيرة للقلق.



كذلك، قد لا يعاني بعض المرضى من أي علامات تحذيرية عن سرطان الغدد حتى يصبح الأخير أكثر تقدمًا في الجسم. توفيت أم شابة بسبب مرض السرطان بعد أسابيع قليلة من اعتقادها الخاطئ بأنها حامل، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، عانت "فيونا غالاتشر" من آلام شديدة في المعدة، انتفاخ وقيء لمدة شهرين، وبعد أن جاءت نتيجة اختبار الحمل سلبية في كانون الثاني، قامت المرأة الثلاثينية بزيارة قسم الطوارئ.وكشفت نتائج الاختبار بعد أيام أنها كانت تعاني من المرحلة الرابعة من سرطان الغدد، وكان الأطباء قد أعطوها في البداية فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة لتعيشها بعد التشخيص، ولكنها توفيت بعد 11 أسبوعًا فقط.وبعد هذه التجربة المؤلمة، حثّت عائلة فيونا الأشخاص على إجراء فحوصات واختبارات دائمة للتأكد من سلامتهم وعدم تجاهل أي أعراض مثيرة للقلق.كذلك، قد لا يعاني بعض المرضى من أي علامات تحذيرية عن سرطان الغدد حتى يصبح الأخير أكثر تقدمًا في الجسم.