ما اكتشفه خلال تجوله على أحد الشواطئ في إنكلترا مرعب... مخلوق غريب بأسنان حادة ظهر أمامه وهذه التفاصيل! (صور)

ما اكتشفه خلال تجوله على أحد الشواطئ في إنكلترا مرعب... مخلوق غريب بأسنان حادة ظهر أمامه وهذه التفاصيل! (صور)

اكتشف "ويل مايلز"، البالغ من العمر 26 عامًا، مخلوقًا غريبًا على شاطئ ديفون الإنكليزي أثناء قيامه بنزهة بعد العمل الأسبوع الفائت.



وقال مايلز إن المخلوق كان ملحوظًا للغاية، حيث كان مستلقيًا على الجزء الأوسط من الشاطئ بالقرب من خط المد، وهو كبير الحجم كما أن أسنانه أشبه بأسنان مصاصي الدماء الحادة.



وفي هذا السياق، اتضح أن المخلوق عبارة عن لامبري بحري، وهو معروف بامتصاصه دماء فريسته.



وبعد أن كانت منتشرة على نطاق واسع على شواطئ المملكة المتحدة، أصبحت اللامبري نادرة الوجود، وذلك بسبب انخفاض جودة المياه والحواجز التي صنعها الإنسان في الأنهر التي تتكاثر فيها.



وقدّر مايلز أن طول المخلوق يبلغ حوالي 80 سم، أي أقل بفرق بسيط من طول طفل يبلغ من العمر عامين.