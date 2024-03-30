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حملة مميزة تروّج لفكرة "تبني" بيضة في عيد الفصح... وما علاقة البطاريق الإفريقية بالأمر؟

منوعات
2024-03-30 | 04:38
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حملة مميزة تروّج لفكرة &quot;تبني&quot; بيضة في عيد الفصح... وما علاقة البطاريق الإفريقية بالأمر؟
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حملة مميزة تروّج لفكرة "تبني" بيضة في عيد الفصح... وما علاقة البطاريق الإفريقية بالأمر؟

حملة مميزة تروّج لفكرة "تبني" بيضة في عيد الفصح... وما علاقة البطاريق الإفريقية بالأمر؟

منذ بداية العام الحالي، تعمل مجموعة معنية بحماية البيئة في جنوب أفريقيا على تفريخ أكثر من مئتي بيضة من البطريق الأفريقي المهدد بالانقراض سبق إنقاذها من مستعمرتين للبطاريق.

وتسعى مؤسسة جنوب أفريقيا للحفاظ على الطيور الساحلية إلى جمع التبرعات لتغطية تكاليف عملية التفريخ من خلال حث الناس على "تبني بيضة".

وكان البطريق الأفريقي، وهو النوع الوحيد الذي يتكاثر في القارة ويوجد أيضا في ناميبيا، في السابق أكثر الطيور البحرية وجودا في جنوب أفريقيا.

وذكرت "رونيس دانيالز"، مديرة الموارد في المؤسسة، أن عدد البطاريق الأفريقية قد تراجع بشكل كبير، إذ انخفض عدد الأزواج المتكاثرة إلى أقل من 10 آلاف زوج في عام 2024.

وقالت لوكالة "رويترز"، "في المسار الحالي، نفقد حوالي ثمانية بالمئة من البطاريق كل عام، وبهذا المعدل ستنقرض بحلول عام 2035... حيث لن يكون هناك عدد كاف منها في البرية للحفاظ على وجودها".

وتتعرض الطيور للكثير من التهديدات لكن السبب الرئيسي هو الصيد للأغراض التجارية، وأضافت دانيالز أن التهديدات الأخرى تشمل الضوضاء والتلوث الناجم عن طرق الشحن حول جنوب أفريقيا خاصة عندما تتوقف السفن للتزود بالوقود في خليج ألجوا.

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