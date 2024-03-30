في إيطاليا... عدد المواليد يتراجع بشكل غير مسبوق وهذه التفاصيل!

في إيطاليا... عدد المواليد يتراجع بشكل غير مسبوق وهذه التفاصيل!



ذكر المعهد الوطني للإحصاء يوم الجمعة أن عدد المواليد في إيطاليا تراجع للعام الخامس عشر على التوالي في 2023 وسجل مستوى غير مسبوق.



ويمثل معدل المواليد المستمر في التراجع في إيطاليا حالة طوارئ وطنية لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من التعامل معها رغم الوعود المتكررة بإعطاء أولوية لها.



واستقبلت إيطاليا العام الفائت 379 ألف مولود جديد، بانخفاض 3.6 بالمئة عن العام السابق و34.2 بالمئة عن عام 2008، وهو آخر عام شهدت فيه البلاد زيادة في عدد المواليد، كونه معدل الزيادة الأقل منذ توحيد إيطاليا في 1861.



وانخفض معدل الخصوبة إلى 1.20 طفل لكل امرأة من 1.24 في عام 2022، وهو أقل بكثير من معدل 2.1 المنشود للحفاظ على استقرار عدد السكان.



وسجلت إيطاليا نحو 661 ألف حالة وفاة العام الفائت، وهو انخفاض عن السنوات الثلاث السابقة التي شهدت زيادة في معدل الوفيات بالتزامن مع جائحة كوفيد-19.



وقال المعهد الوطني للإحصاء إن متوسط عمر الفرد قفز أيضا العام الماضي إلى 83.1 عام، بزيادة ستة أشهر عن 2022.



ورغم أن الفجوة بين عدد الوفيات والمواليد بلغت 282 ألف حالة في 2023، انخفض إجمالي عدد سكان إيطاليا بنحو سبعة آلاف فقط إلى 58.99 مليون نسمة بفضل وصول المزيد من المهاجرين الأجانب وعودة مهاجرين إيطاليين.



وذكر المعهد أن عدد المعمرين الذين وصل عمرهم للمئة عام سجل مستوى غير مسبوق بلغ 22500 شخص، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".