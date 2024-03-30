الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد تخطيطها لجنازتها مرات عدة... امرأة تحارب السرطان بأنواعه المختلفة منذ 20 عامًا!

منوعات
2024-03-30 | 08:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد تخطيطها لجنازتها مرات عدة... امرأة تحارب السرطان بأنواعه المختلفة منذ 20 عامًا!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد تخطيطها لجنازتها مرات عدة... امرأة تحارب السرطان بأنواعه المختلفة منذ 20 عامًا!

بعد تخطيطها لجنازتها مرات عدة... امرأة تحارب السرطان بأنواعه المختلفة منذ 20 عامًا!

تحدثت "باندورا كوبر كي"، عن إصابتها بورم في الدماغ غير قابل للجراحة، مضيفة أن صراعاتها الصحية كانت "مؤلمة" لعائلتها التي خططت لجنازتها "آلاف المرات".

وفي التفاصيل، تبلغ باندورا من العمر 51 عامًا، وهي أم لطفلين في سن المراهقة وحاربت أشكالًا مختلفة من السرطان منذ أكثر من 20 عامًا.

وفي نهاية العام الفائت، أُخبرت باندورا بأنها تعاني من ورم في الجانب الأيسر من دماغها، ولكن لم يتمكن الأطباء من إجراء عملية جراحية لها، ما ألزمها على الخضوع لجلسات العلاج المناعي على أمل أن تتعافى.
 
كما قالت باندورا إنها متوترة من تناول جرعتها الثالثة من العلاج المناعي لأنها ستخضع لأول فحص بالرنين المغناطيسي لمعرفة ما إذا كان العلاج ناجحًا.

ويُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يُقال لها فيها إنها مصابة بورم، حيث تم تشخيص إصابة باندورا بسرطان نادر يستهدف قناة الحليب لدى الفتاة عندما كان عمرها 26 عاما فقط، ما استدعى استئصال ثدييها.

وبعد خمسة أسابيع فقط من ولادة طفلها الاول، أُخبرت باندورا بأنها مصابة بالساركوما في عينها اليسرى ومنطقة الجيوب الأنفية، ما تسبب بفقدانها حاستي التذوق والشم إلى الأبد.

وقامت باندورا بإزالة الجيوب الأنفية مع الورم، ثم عانت لسنوات من الالتهابات المختلفة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي، التهاب السحايا والنوبات، وقيل لها حينها إنه أمامها عشرة أشهر فقط لتعيشها.

ولم تتوقع باندورا أن يعيد الجراحون فحص كل عمليات المسح الخاصة بها، ليتضح أنهم ارتكبوا خطأ لأن البقع الداكنة الضبابية التي اعتقدوا أنها عبارة عن ورم آخر، هي في الواقع مجرد تورم من العلاج الكيميائي الذي خضعت له.

وعلى الرغم من شفائها التام، تم إخبار باندورا بعد ذلك بأنها تعاني من ورم آخر في خدها، والذي تمت إزالته بنجاح، وعانت لاحقا من ورم آخر في الجزء الخلفي من أنفها.

ومع ذلك، على الرغم من التخطيط لجنازتها "آلاف المرات" على مر السنوات، إلا أن باندورا لا تزال على قيد الحياة وتتمتع بأجواء إيجابية مذهلة.
 

آخر الأخبار

منوعات

تخطيطها

لجنازتها

عدة...

امرأة

تحارب

السرطان

بأنواعه

المختلفة

عامًا!

LBCI التالي
بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!
بين الزينة والبلاليط والأجواء الدافئة... عادات رمضانية متنوعة في الإمارات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-27

بعد معاناتها مع مرض السرطان... امرأة تجثو على ركبتيها وتطلب يد حبيبها: إليكم هذه القصة المؤثرة!

LBCI
رياضة
2024-02-17

بطل فاز بالاولمبيات 6 مرات... يخضع للعلاج من السرطان!

LBCI
منوعات
2024-01-05

امرأة حامل تتعرض للطعن أكثر من خمس مرات...وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
11:00

لهذا السبب المؤثر... امرأة مسنة تحتفل بعيد الميلاد المجيد طوال العام بهذه الطريقة المميزة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:00

لهذا السبب المؤثر... امرأة مسنة تحتفل بعيد الميلاد المجيد طوال العام بهذه الطريقة المميزة!

LBCI
منوعات
10:23

أرادت أن تشبه الباربي فأنفقت 70 ألف جنيه استرليني لذلك... ما فعلته هذه الشابة بجسدها لا يُصدّق وتطمح إلى إجراء المزيد! (صور)

LBCI
منوعات
09:00

بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!

LBCI
منوعات
06:00

بين الزينة والبلاليط والأجواء الدافئة... عادات رمضانية متنوعة في الإمارات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-03-29

مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: المجاعة تشكل خطرا و"احتمالا واردا" في بعض المناطق على الأقل في شمال غزة

LBCI
أمن وقضاء
2024-02-08

سرقا أكثر من 50 سيّارة وقاما بتهريبها إلى سوريا... "المهيوب" وأحد أفراد عصابته بقبضة قوى الأمن

LBCI
آخر الأخبار
09:46

مسيّرة اسرائيلية على ساتر لموقع للجيش اللبناني في منطقة الحدب في عيتا الشعب من دون وقوع إصابات

LBCI
منوعات
09:00

بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:50

حمية من الضنية: الدولة جاءت لتحتضن هذه المنطقة

LBCI
أخبار دولية
07:16

من شفا عَمرو..تظاهرات متضامنة مع غزّة

LBCI
أخبار لبنان
04:05

الراعي: المجلس النيابي يحرم عمدا ومن دون مبرر قانوني دولة لبنان من رئيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:54

6 ضحايا لحزب الله في حلب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

صورةٌ ومبنى وبعض الأضواء... معرض في بيروت يأخذنا في رحلةٍ عبر الزمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

مسيحيو فلسطين محرومون من أداء صلاة الجمعة العظيمة في القدس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

ايران الى سوق السلاح الدولي من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

تزويج الأطفال في لبنان جريمة لا يزال البلد ساكتا عنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

رغم الحرب... اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعيد تشغيل مضخات الوزاني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
06:29

بيان لـ"اليونيفل" بعد اصابة 3 عسكريين تابعين لها..

LBCI
امن وقضاء
04:59

مسيرة اسرائيلية تستهدف دورية للمراقبين الدوليين في وادي قطمون

LBCI
امن وقضاء
05:29

أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يستهدف أي سيارة تابعة لليونيفل في رميش

LBCI
منوعات
15:40

ظنّت أنها حامل... ما كان بانتظار هذه الأم الثلاثينية كان مأساويا!

LBCI
خبر عاجل
03:45

الراعي: يجب أن لا يتحول جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الاخرين وفي قواميس حروب الاخرين فجنوب لبنان بل كل لبنان هو لكل اللبنانيين الذين يقررون سويا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:54

6 ضحايا لحزب الله في حلب...

LBCI
فنّ
07:07

"اختلاف الدين هو سبب انفصالهما"... محمد عطية يرفض نفي ميرا مخايل لتصريحاته (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:00

تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More