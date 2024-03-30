الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد تخطيطها لجنازتها مرات عدة... امرأة تحارب السرطان بأنواعه المختلفة منذ 20 عامًا!
منوعات
2024-03-30 | 08:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد تخطيطها لجنازتها مرات عدة... امرأة تحارب السرطان بأنواعه المختلفة منذ 20 عامًا!
بعد تخطيطها لجنازتها مرات عدة... امرأة تحارب السرطان بأنواعه المختلفة منذ 20 عامًا!
تحدثت "باندورا كوبر كي"، عن إصابتها بورم في الدماغ غير قابل للجراحة، مضيفة أن صراعاتها الصحية كانت "مؤلمة" لعائلتها التي خططت لجنازتها "آلاف المرات".
وفي التفاصيل، تبلغ باندورا من العمر 51 عامًا، وهي أم لطفلين في سن المراهقة وحاربت أشكالًا مختلفة من السرطان منذ أكثر من 20 عامًا.
وفي نهاية العام الفائت، أُخبرت باندورا بأنها تعاني من ورم في الجانب الأيسر من دماغها، ولكن لم يتمكن الأطباء من إجراء عملية جراحية لها، ما ألزمها على الخضوع لجلسات العلاج المناعي على أمل أن تتعافى.
كما قالت باندورا إنها متوترة من تناول جرعتها الثالثة من العلاج المناعي لأنها ستخضع لأول فحص بالرنين المغناطيسي لمعرفة ما إذا كان العلاج ناجحًا.
ويُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يُقال لها فيها إنها مصابة بورم، حيث تم تشخيص إصابة باندورا بسرطان نادر يستهدف قناة الحليب لدى الفتاة عندما كان عمرها 26 عاما فقط، ما استدعى استئصال ثدييها.
وبعد خمسة أسابيع فقط من ولادة طفلها الاول، أُخبرت باندورا بأنها مصابة بالساركوما في عينها اليسرى ومنطقة الجيوب الأنفية، ما تسبب بفقدانها حاستي التذوق والشم إلى الأبد.
وقامت باندورا بإزالة الجيوب الأنفية مع الورم، ثم عانت لسنوات من الالتهابات المختلفة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي، التهاب السحايا والنوبات، وقيل لها حينها إنه أمامها عشرة أشهر فقط لتعيشها.
ولم تتوقع باندورا أن يعيد الجراحون فحص كل عمليات المسح الخاصة بها، ليتضح أنهم ارتكبوا خطأ لأن البقع الداكنة الضبابية التي اعتقدوا أنها عبارة عن ورم آخر، هي في الواقع مجرد تورم من العلاج الكيميائي الذي خضعت له.
وعلى الرغم من شفائها التام، تم إخبار باندورا بعد ذلك بأنها تعاني من ورم آخر في خدها، والذي تمت إزالته بنجاح، وعانت لاحقا من ورم آخر في الجزء الخلفي من أنفها.
ومع ذلك، على الرغم من التخطيط لجنازتها "آلاف المرات" على مر السنوات، إلا أن باندورا لا تزال على قيد الحياة وتتمتع بأجواء إيجابية مذهلة.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
تخطيطها
لجنازتها
عدة...
امرأة
تحارب
السرطان
بأنواعه
المختلفة
عامًا!
التالي
بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!
بين الزينة والبلاليط والأجواء الدافئة... عادات رمضانية متنوعة في الإمارات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-27
بعد معاناتها مع مرض السرطان... امرأة تجثو على ركبتيها وتطلب يد حبيبها: إليكم هذه القصة المؤثرة!
منوعات
2024-02-27
بعد معاناتها مع مرض السرطان... امرأة تجثو على ركبتيها وتطلب يد حبيبها: إليكم هذه القصة المؤثرة!
0
رياضة
2024-02-17
بطل فاز بالاولمبيات 6 مرات... يخضع للعلاج من السرطان!
رياضة
2024-02-17
بطل فاز بالاولمبيات 6 مرات... يخضع للعلاج من السرطان!
0
منوعات
2024-01-05
امرأة حامل تتعرض للطعن أكثر من خمس مرات...وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-01-05
امرأة حامل تتعرض للطعن أكثر من خمس مرات...وهذه التفاصيل!
0
منوعات
11:00
لهذا السبب المؤثر... امرأة مسنة تحتفل بعيد الميلاد المجيد طوال العام بهذه الطريقة المميزة!
منوعات
11:00
لهذا السبب المؤثر... امرأة مسنة تحتفل بعيد الميلاد المجيد طوال العام بهذه الطريقة المميزة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:00
لهذا السبب المؤثر... امرأة مسنة تحتفل بعيد الميلاد المجيد طوال العام بهذه الطريقة المميزة!
منوعات
11:00
لهذا السبب المؤثر... امرأة مسنة تحتفل بعيد الميلاد المجيد طوال العام بهذه الطريقة المميزة!
0
منوعات
10:23
أرادت أن تشبه الباربي فأنفقت 70 ألف جنيه استرليني لذلك... ما فعلته هذه الشابة بجسدها لا يُصدّق وتطمح إلى إجراء المزيد! (صور)
منوعات
10:23
أرادت أن تشبه الباربي فأنفقت 70 ألف جنيه استرليني لذلك... ما فعلته هذه الشابة بجسدها لا يُصدّق وتطمح إلى إجراء المزيد! (صور)
0
منوعات
09:00
بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!
منوعات
09:00
بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!
0
منوعات
06:00
بين الزينة والبلاليط والأجواء الدافئة... عادات رمضانية متنوعة في الإمارات
منوعات
06:00
بين الزينة والبلاليط والأجواء الدافئة... عادات رمضانية متنوعة في الإمارات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-03-29
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: المجاعة تشكل خطرا و"احتمالا واردا" في بعض المناطق على الأقل في شمال غزة
آخر الأخبار
2024-03-29
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: المجاعة تشكل خطرا و"احتمالا واردا" في بعض المناطق على الأقل في شمال غزة
0
أمن وقضاء
2024-02-08
سرقا أكثر من 50 سيّارة وقاما بتهريبها إلى سوريا... "المهيوب" وأحد أفراد عصابته بقبضة قوى الأمن
أمن وقضاء
2024-02-08
سرقا أكثر من 50 سيّارة وقاما بتهريبها إلى سوريا... "المهيوب" وأحد أفراد عصابته بقبضة قوى الأمن
0
آخر الأخبار
09:46
مسيّرة اسرائيلية على ساتر لموقع للجيش اللبناني في منطقة الحدب في عيتا الشعب من دون وقوع إصابات
آخر الأخبار
09:46
مسيّرة اسرائيلية على ساتر لموقع للجيش اللبناني في منطقة الحدب في عيتا الشعب من دون وقوع إصابات
0
منوعات
09:00
بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!
منوعات
09:00
بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:50
حمية من الضنية: الدولة جاءت لتحتضن هذه المنطقة
أخبار لبنان
07:50
حمية من الضنية: الدولة جاءت لتحتضن هذه المنطقة
0
أخبار دولية
07:16
من شفا عَمرو..تظاهرات متضامنة مع غزّة
أخبار دولية
07:16
من شفا عَمرو..تظاهرات متضامنة مع غزّة
0
أخبار لبنان
04:05
الراعي: المجلس النيابي يحرم عمدا ومن دون مبرر قانوني دولة لبنان من رئيس
أخبار لبنان
04:05
الراعي: المجلس النيابي يحرم عمدا ومن دون مبرر قانوني دولة لبنان من رئيس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
6 ضحايا لحزب الله في حلب...
تقارير نشرة الاخبار
14:54
6 ضحايا لحزب الله في حلب...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
صورةٌ ومبنى وبعض الأضواء... معرض في بيروت يأخذنا في رحلةٍ عبر الزمن
تقارير نشرة الاخبار
14:40
صورةٌ ومبنى وبعض الأضواء... معرض في بيروت يأخذنا في رحلةٍ عبر الزمن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مسيحيو فلسطين محرومون من أداء صلاة الجمعة العظيمة في القدس
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مسيحيو فلسطين محرومون من أداء صلاة الجمعة العظيمة في القدس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
ايران الى سوق السلاح الدولي من جديد
تقارير نشرة الاخبار
14:38
ايران الى سوق السلاح الدولي من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
تزويج الأطفال في لبنان جريمة لا يزال البلد ساكتا عنها
تقارير نشرة الاخبار
14:33
تزويج الأطفال في لبنان جريمة لا يزال البلد ساكتا عنها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
رغم الحرب... اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعيد تشغيل مضخات الوزاني
تقارير نشرة الاخبار
14:30
رغم الحرب... اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعيد تشغيل مضخات الوزاني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
06:29
بيان لـ"اليونيفل" بعد اصابة 3 عسكريين تابعين لها..
امن وقضاء
06:29
بيان لـ"اليونيفل" بعد اصابة 3 عسكريين تابعين لها..
2
امن وقضاء
04:59
مسيرة اسرائيلية تستهدف دورية للمراقبين الدوليين في وادي قطمون
امن وقضاء
04:59
مسيرة اسرائيلية تستهدف دورية للمراقبين الدوليين في وادي قطمون
3
امن وقضاء
05:29
أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يستهدف أي سيارة تابعة لليونيفل في رميش
امن وقضاء
05:29
أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يستهدف أي سيارة تابعة لليونيفل في رميش
4
منوعات
15:40
ظنّت أنها حامل... ما كان بانتظار هذه الأم الثلاثينية كان مأساويا!
منوعات
15:40
ظنّت أنها حامل... ما كان بانتظار هذه الأم الثلاثينية كان مأساويا!
5
خبر عاجل
03:45
الراعي: يجب أن لا يتحول جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الاخرين وفي قواميس حروب الاخرين فجنوب لبنان بل كل لبنان هو لكل اللبنانيين الذين يقررون سويا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه
خبر عاجل
03:45
الراعي: يجب أن لا يتحول جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الاخرين وفي قواميس حروب الاخرين فجنوب لبنان بل كل لبنان هو لكل اللبنانيين الذين يقررون سويا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه
6
تقارير نشرة الاخبار
14:54
6 ضحايا لحزب الله في حلب...
تقارير نشرة الاخبار
14:54
6 ضحايا لحزب الله في حلب...
7
فنّ
07:07
"اختلاف الدين هو سبب انفصالهما"... محمد عطية يرفض نفي ميرا مخايل لتصريحاته (فيديو)
فنّ
07:07
"اختلاف الدين هو سبب انفصالهما"... محمد عطية يرفض نفي ميرا مخايل لتصريحاته (فيديو)
8
خبر عاجل
12:00
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي
خبر عاجل
12:00
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More