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بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!

بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!





وفي التفاصيل، بعد علاقة دامت لمدة أربع سنوات، روت المرأة كيف عاشت مع حبيبها قبل أن ينفصلا، ولكنها لم تتوقع أن تلتقي بالصدفة بخطيبته بعد عام.



وكشفت أيضًا أن الانفصال حصل عندما حملت بتوأم وطلب منها شريكها إجراء عملية إجهاض، لأنه كان خائفًا من المسؤوليات المادية المتوجبة عليه بعد الولادة.



ومع ذلك، في أسبوعها الثاني عشر من الحمل، انفصل عنها شريكها، ولم يتحدثا منذ ذلك الحين.



وفي هذا السياق، أُصيبت المرأة بالذهول قبل أربعة أشهر، عندما خرجت لتناول العشاء مع زملاء لها، وبعد قضاء وقت رائع في الدردشة حول العمل عرفت أن الشابة مخطوبة لوالد أطفالها.



وذكرت الشابة أنها ستتزوج هذا الربيع، وأعربت عن أملها في الزواج خلال الكسوف الذي سيحصل في 8 نيسان، وعلى الرغم من أن حبيبته السابقة لم تعد تشعر بأي شيء تجاهه إلا أنها أحبتها كشخص ولا تريد إلحاق الأذى بها. تحدثت امرأة عن مشكلتها المؤلمة بعد أن اكتشفت بالصدفة أن والد أطفالها سيتزوج قريبًا، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، بعد علاقة دامت لمدة أربع سنوات، روت المرأة كيف عاشت مع حبيبها قبل أن ينفصلا، ولكنها لم تتوقع أن تلتقي بالصدفة بخطيبته بعد عام.وكشفت أيضًا أن الانفصال حصل عندما حملت بتوأم وطلب منها شريكها إجراء عملية إجهاض، لأنه كان خائفًا من المسؤوليات المادية المتوجبة عليه بعد الولادة.ومع ذلك، في أسبوعها الثاني عشر من الحمل، انفصل عنها شريكها، ولم يتحدثا منذ ذلك الحين.وفي هذا السياق، أُصيبت المرأة بالذهول قبل أربعة أشهر، عندما خرجت لتناول العشاء مع زملاء لها، وبعد قضاء وقت رائع في الدردشة حول العمل عرفت أن الشابة مخطوبة لوالد أطفالها.وذكرت الشابة أنها ستتزوج هذا الربيع، وأعربت عن أملها في الزواج خلال الكسوف الذي سيحصل في 8 نيسان، وعلى الرغم من أن حبيبته السابقة لم تعد تشعر بأي شيء تجاهه إلا أنها أحبتها كشخص ولا تريد إلحاق الأذى بها. وتساءلت المرأة عما يجب أن تفعله تجاه هذه المشكلة، كونها لا تعلم ما هو القرار الصائب في حالة كهذه، وليست لديها أدنى فكرة ما إذا كانت خطيبته تستحق معرفة أنها ستتزوج من شخص تخلى عن أولاده.



