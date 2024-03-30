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أرادت أن تشبه الباربي فأنفقت 70 ألف جنيه استرليني لذلك... ما فعلته هذه الشابة بجسدها لا يُصدّق وتطمح إلى إجراء المزيد! (صور)

منوعات
2024-03-30 | 10:23
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أرادت أن تشبه الباربي فأنفقت 70 ألف جنيه استرليني لذلك... ما فعلته هذه الشابة بجسدها لا يُصدّق وتطمح إلى إجراء المزيد! (صور)
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أرادت أن تشبه الباربي فأنفقت 70 ألف جنيه استرليني لذلك... ما فعلته هذه الشابة بجسدها لا يُصدّق وتطمح إلى إجراء المزيد! (صور)

أرادت أن تشبه الباربي فأنفقت 70 ألف جنيه استرليني لذلك... ما فعلته هذه الشابة بجسدها لا يُصدّق وتطمح إلى إجراء المزيد! (صور)

أنفقت "آمبر ماي" مبلغًا هائلا قدره 70 ألف جنيه إسترليني على جراحة تجميلية لتكبير حجم صدرها وإضافة حشوات السيليكون، حيث قامت بخمس عمليات جراحية لثدييها للحصول على النتيجة المرجوة.

وعلى الرغم من الحجم الكبير الذي بلغه صدرها، ما زالت ترغب ماي في إجراء عمليات إضافية لتجعله أكبر مما هو عليه الآن. 

وقالت ماي إن هدفها الأساسي كان الحصول على مظهر مستوحى من دمية باربي، ولتحقيق ذلك خضعت لعملية شد المؤخرة البرازيلية، حشو وجهها، تبييض أسنانها وعمليتين لأنفها بالإضافة إلى تكبير حجم صدرها.

وعلى الرغم من أنها ترغب بتعزيز حجم صدرها بشكل أكبر في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن حجمه يشكل تحديًا لها في بعض الأحيان، وأوضحت ماي أنها لا تستطيع ممارسة التمارين الرياضية وتواجه صعوبة في العثور على ملابس تناسبها، كما أنها اضطُرت إلى شراء سيارة أكبر لتتمكن من استيعابها.

وستدفع ماي من أجل عمليتها المقبلة مبلغًا قدره 30 ألف جنيه إسترليني، وكان العثور على جراح شجاع بما يكفي لإجراء الجراحة أمرا صعبا أيضًا، لكن هذا لم يخفف من حماسها.
 
 
 

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