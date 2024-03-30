لهذا السبب المؤثر... امرأة مسنة تحتفل بعيد الميلاد المجيد طوال العام بهذه الطريقة المميزة!

لهذا السبب المؤثر... امرأة مسنة تحتفل بعيد الميلاد المجيد طوال العام بهذه الطريقة المميزة!

أخبرت "جاين ماليون" أنها تبقي شجرة عيد الميلاد الخاصة بها منتصبة طوال العام، وذلك بسبب عشقها لأجواء واحتفالات هذه المناسبة المجيدة.



وفي التفاصيل، تهتم جين، البالغة من العمر 67 عامًا، بإضاءة شجرتها وإضافة اللمسات الاحتفالية والتفاصيل الصغيرة في كل أنحاء منزلها، على مدى كافة أيام السنة.



وقالت جين إن أولادها يعيشون خارج بريطانيا، ما يمنعهم من التواجد معها ومع والدهم ليلة عيد الميلاد للاحتفال معا، لذلك قررت أن تجعل العام كله مخصصا لهذه المناسبة بدلا من الحزن خلال ليلة 24 كانون الأول.



وفي هذا السياق، عندما يقوم أي من أبنائها بزيارتها تستفيد من الفرصة وتقوم بإعداد عشاء عيد الميلاد وترنيم التراتيل الميلادية والاستمتاع بأجواء اللقاء العائلي.



وشاركت جين أيضًا موجات التنمر والكره التي تتلقاها بسبب تقاليدها اللطيفة حيث يصفها البعض بقسوة بأنها "كسولة" بسبب عدم قيامها بإزالة شجرة عيد الميلاد.