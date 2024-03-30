الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أفلام دينية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد قرارها بإزالة الحشو من شفتيها... شابة كادت أن تفقد حياتها لهذا السبب! (صور)

منوعات
2024-03-30 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد قرارها بإزالة الحشو من شفتيها... شابة كادت أن تفقد حياتها لهذا السبب! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد قرارها بإزالة الحشو من شفتيها... شابة كادت أن تفقد حياتها لهذا السبب! (صور)

بعد قرارها بإزالة الحشو من شفتيها... شابة كادت أن تفقد حياتها لهذا السبب! (صور)

شعرت شابة بالخوف الشديد على سلامتها الجسدية بعد تعرضها لحساسية خطيرة بعد قيامها بإزالة الحشو من شفاهها، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، وجدت "شونا هاريس" نفسها بحاجة إلى مساعدة طبية طارئة بعد أن تضاعف حجم وجهها بعد دقائق من حقنها بمذيب حشو الشفاه. 

وخضعت هاريس، البالغة من العمر 24 عامًا، لحقنة من الحشو مرتين لتعزيز حجم شفتيها، ثم قررت إزالتها بالكامل الشهر الفائت.

وفي هذا السياق، عانت هاريس من حساسية قاسية والتي أتت كرد فعل بعد لحظات من حقنها بالمذيب وبدأت المادة بالتهيج والانتشار نحو أنحاء عينيها ووجهها بالكامل، وكانت تكافح بصعوبة في التنفس.

كذلك، أظهرت الصور ولقطات الفيديو المروعة وجه هاريس الذي لم يتم التعرف عليه، والذي احتاج إلى ما يقرب من أسبوع للعودة إلى طبيعته.

وعندما حُقنت هاريس بالأدرينالين، انفتحت مجاري التنفس واستطاعت التنفس من جديد، لكن ظل وجهها منتفخًا لأيام عدة بعد ذلك، ما منعها من الخروج من المنزل لمدة ثلاثة أيام.

وفي هذا الإطار، أخبر الأطباء هاريس أنها تعاني من حساسية تجاه "الهيالورونيداز"، وهي مادة بروتينية قابلة للذوبان تُستخدم عادةً لتكسير حمض "الهيالورونيك" الموجود في الحشو. 
 
 

آخر الأخبار

منوعات

قرارها

بإزالة

الحشو

شفتيها...

حياتها

السبب!

(صور)

LBCI التالي
كوريا الجنوبية تطلق مشروع قطار سريع... والهدف زيادة معدل المواليد
ما اكتشفه خلال تجوله على أحد الشواطئ في إنكلترا مرعب... مخلوق غريب بأسنان حادة ظهر أمامه وهذه التفاصيل! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-28

تزوجت في سنّ الـ18 سنة... شابة تصدم متابعيها بقرارها! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-03-24

يفضّل إطفاء الأضواء عند الاتصال الجنسي بينهما... رجل يتجنب النظر إلى زوجته لهذا السبب!

LBCI
فنّ
2024-03-23

بكاء ليلى عبد اللطيف... نشأت في دار الأيتام لهذا السبب!

LBCI
منوعات
2024-03-21

طفلة تفقد حياتها بسبب إهمال أمّها!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:00

بعد علاقة دامت خمس سنوات... شاب يتخلى عن حبيبته وما علاقة صديقته المفضلة؟

LBCI
منوعات
11:00

لهذا السبب المؤثر... امرأة مسنة تحتفل بعيد الميلاد المجيد طوال العام بهذه الطريقة المميزة!

LBCI
منوعات
10:23

أرادت أن تشبه الباربي فأنفقت 70 ألف جنيه استرليني لذلك... ما فعلته هذه الشابة بجسدها لا يُصدّق وتطمح إلى إجراء المزيد! (صور)

LBCI
منوعات
09:00

بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

ماذا بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

تكريم شخصيات لبنانية ممّن كرّسوا حياتهم للفن والثقافة

LBCI
منوعات
2024-03-29

ظاهرة غريبة وصادمة... امرأة متحولة جنسيا ترضع حفيدها بمساعدة من الخبراء: فهل نجحت التجربة؟!

LBCI
منوعات
2024-03-26

أم حامل تنتظر مولودتها بسلام... ما حددته الموجات فوق الصوتية لاحقا لم يكن متوقعا! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

في يومي عيد الفصح ورمضان .. المطاعم full

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

هكذا يحتفلون بعيد القيامة حول العالم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

تكريم شخصيات لبنانية ممّن كرّسوا حياتهم للفن والثقافة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

ماذا بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

وفدا اسرائيل الى مصر وقطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

استهداف هو الثالث على اليونيفيل منذ بدء المواجهة في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

هدر الطعام آفة اجتماعية يحاربها لبنان بوسائل بسيطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

هل من إخلال في الروزنامة الزراعية لجهة استيراد البطاطا المصرية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
06:29

بيان لـ"اليونيفل" بعد اصابة 3 عسكريين تابعين لها..

LBCI
امن وقضاء
04:59

مسيرة اسرائيلية تستهدف دورية للمراقبين الدوليين في وادي قطمون

LBCI
امن وقضاء
05:29

أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يستهدف أي سيارة تابعة لليونيفل في رميش

LBCI
خبر عاجل
12:00

تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي

LBCI
فنّ
07:07

"اختلاف الدين هو سبب انفصالهما"... محمد عطية يرفض نفي ميرا مخايل لتصريحاته (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
03:45

الراعي: يجب أن لا يتحول جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الاخرين وفي قواميس حروب الاخرين فجنوب لبنان بل كل لبنان هو لكل اللبنانيين الذين يقررون سويا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه

LBCI
فنّ
07:02

هيفاء وهبي تحبس الأنفاس بإطلالتها الرمضانيّة.. والجمهور يغازلها بكلامٍ معسول (صور)

LBCI
فنّ
06:35

ايلي صعب عن لقائه بالسيدة فيروز: لا تشبه أحداً ولا تتكرّر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More