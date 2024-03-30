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بعد علاقة دامت خمس سنوات... شاب يتخلى عن حبيبته وما علاقة صديقته المفضلة؟
منوعات
2024-03-30 | 15:00
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بعد علاقة دامت خمس سنوات... شاب يتخلى عن حبيبته وما علاقة صديقته المفضلة؟
بعد علاقة دامت خمس سنوات... شاب يتخلى عن حبيبته وما علاقة صديقته المفضلة؟
قام شاب بالانفصال عن حبيبته وذلك بسبب صديقته المفضلة، بعد علاقة دامت لخمس سنوات، وفق ما نقل موقع "
ذا صن
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قالت الشابة العشرينية إن حبيبها أوضح لها أنه لم يشعر يوما بأي اتصال رومانسي بينه وبين صديقته المقربة، ولكن حبيبته شكّت في ذلك.
وأوضحت الشابة أنها لا تغار بطريقة غير طبيعية وأنها لم تشكّل حاجزا أمام صداقتهما، لكنه انفصل مؤخرًا عنها بعد مرض والدتها، وأصبح يقضي وقتًا أطول مع صديقته المفضلة.
وفي نهاية الأسبوع الفائت، أخبرها حبيبها فجأة أنه آسف حقًا لكنه أدرك أنه وقع في حب صديقته المفضلة وأراد تكوين علاقة جدية معها.
وفي هذا السياق، شعرت الشابة بالإحباط ولكنها لم تعتقد أن صديقته المفضلة مهتمة به إلى هذا الحد.
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