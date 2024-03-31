بعدما سرق سيارة بقوّة السلاح... الشرطة الأميركية تقبض على مراهق في مطاردة درامية

يواجه مراهق من ولاية جورجيا الأميركيّة، لم يتّم تحديد هويته، اتهامات بالسرقة واستخدام الأسلحة النارية، بعدما سرق سيارة باستخدام مسدس، وذلك وفق ما جاء في مجلة " بيبول " الإلكترونية.

وقال مكتب عمدة مقاطعة "فاييت" في بيان إن المحكمة ستتهم المراهق بالسرقة عن طريق استخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب الجناية في الحادث الّذي وقع في وقت سابق من هذا الشهر.

ولفت البيان إلى أنّ "الضباط كانوا يبحثون عن سيارة من نوع هوندا تمت سرقتها تحت تهديد السلاح"، مضيفاً أن الضباط طاردوا السيارة بعد عثورهم عليها إلا أنها اصطدمت بإشارات المرور وصناديق البريد ومركبة أخرى أثناء عملية المطاردة.

وأشار البيان إلى أن المراهق قرر الاستسلام في نهاية المطاف وقام بركن السيارة إلى جانب الطريق وخرج منها وهو يحمل مسدساً.

ووصف أحد المارّة، غلين بوتون المشهد بـ "المُروّع"، قائلاً: "لقد صدمت تماماً، كان من الممكن أن تصطدم السيارة بمركبة أخرى، أو بأشخاص يتجولون مع أطفالهم".