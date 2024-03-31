في عيد الفصح... إليكم هذه الحيل لتقشير البيض المسلوق بسهولة

يجد الناس عادةً صعوبة في تقشير البيض المسلوق بسبب التصاق طبقة البياض بالقشرة، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى إفساد شكل البيض عند تقشيره.

ولفتت مجلة " بيبول " الأميركيّة إلى أنّ عمر البيض يلعب دوراً مهماً في عملية تقشيره، فكلّما كان البيض قديماً أكثر، كان تقشيره أسهل.

وكشفت الصحيفة نفسها عن ثلاثة حيل فعالة لتقشير البيض بكل سهولة، تعتمد الأولى منها على تقشير البيض أثناء وضعه تحت الماء، ما يساعد في فصله عن الغشاء ويغسل أيضًا بقايا القشر المزعجة.

ولفتت أيضاً إلى إمكانية استخدام الملعقة في عملية التقشير، من خلال كسر قطعة صغيرة من القشرة وتمرير الملعقة من خلالها إلى داخل البيض لتقشيره.

كما أشارت إلى طريقة تقشير البيض عبر وضعه في وعاء مع القليل من الماء ورجّه بقوّة إلى حين رؤية أكبر عدد ممكن من القشور على سطح الماء.