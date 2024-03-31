نهاية مأساوية لامرأة حاولت إنقاذ كلبها: "توفيت كبطلة"

عثر أحد المارّة على جثة أماندا ريتشموند روجرز، البالغة من العمر 45 عاماً، في مدينة أنكوراج في ولاية ألاسكا الأميركيّة، بعدما حاولت إنقاذ كلبها بعد سقوطه في نهر جليدي، وذلك وفق ما جاء في مجلة " بيبول " الأميركيّة نقلاً عن موقع "ألاسكا نيوز".

وفي التفاصيل، سقط كلب أماندا "غروت" في نهر "نورث فورك إيجل" الجليدي بعدما رافقها وزوجها براين في نزهة للاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة عشرة لزواجهما في شهر كانون الأوّل من العام 2023، ما دفع أماندا للقفز خلفه وانقاذه.

وأعلن المتحدث باسم مركز الشرطة في مدينة أنكوراج رينيه أويستاد، عن عثور أحد المارة على جثة أماندا قبالة طريق "نورث فورك" يوم الأحد الفائت، كما أكدّ مكتب الفحص الطبي في ألاسكا هويتها لاحقاً.

وبدورها، قالت شقيقتها جينيفر ريتشموند إن أماندا كانت تحمل "غروت" بين ذراعيها دائماً، مشيرةً إلى أن عائلة الضحية قالت: "لقد ماتت أماندا كبطلة حقًا".

ولفت براين، زوج أماندا، إلى أن زوجته قفزت لإنقاذ الكلب كونه فرداً من أسرتهم، وتابع: "عرفت من النظرة الأولى أنها ستتدخل لإنقاذه فهي تحبه بقدر ما تحب أولادنا".