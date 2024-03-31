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مأساة تعيشها عائلة في بريطانيا... هذا ما حصل لطفل بعد وقوعه في النهر!
منوعات
2024-03-31 | 06:56
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مأساة تعيشها عائلة في بريطانيا... هذا ما حصل لطفل بعد وقوعه في النهر!
توفي الطفل دانيال ألبي، البالغ من العمر 5 أعوام، بعدما غرق في نهر "التايمز" جنوب شرق لندن يوم الجمعة الفائت، وذلك وفق ما جاء في صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانيّة.
وفي التفاصيل، خرج الطفل من منزله برفقة أخيه وتوّجه لاحقاً إلى نهر "التايمز" بالقرب من منزله حيث غرق. وبقيت جثته في النهر إلى حين انتشالها عند الساعة 6:23 مساءً.
وقال أحد السكان المحليين الّذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن والد دانيال "محطماً للغاية" بعد وفاته، مضيفاً أنّ "دانيال كان يُحب الماء كثيراً".
كما قامت الشرطة في لندن بإجراء الإنعاش القلبي والرئوي للطفل قبل وصول المسعفين، لافتةً إلى أنّ "دانيال نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة حيث تم إعلان وفاته لاحقاً".
ولفت مركز الشرطة في السياق نفسه إلى عدم وجود أي دليل يشير إلى توّرط شخص ما في وفاة الطفل، مؤكداً على استمرار الضباط بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات اختفاء دانيال.
والجدير ذكره أنّ دانيال هو الشخص الثالث الّذي يتّم العثور عليه غارقاً في نهر "التايمز" منذ يوم الخميس الفائت.
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