ظاهرة فريدة من نوعها... كلب شرطة يثير ضجّة في الصين!

أثار الكلب "فوزاي" من فصيلة كلاب الكورغي، ضجّة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ساقيه القصيرتين وابتسامته العريضة، وذلك بعد ظهوره بزيّ الشرطة الرسمي لمركز ويفانغ في الصين.

وكشف موقع وكالة " سي أن أن " الأميركيّة أنّ فوزاي الّذي يبلغ من العمر 6 أشهر، هو كلب شرطة احتياطي في المركز المذكور، استطاع تشكيل ظاهرة فريدة من نوعها بعد تفوقه الكبير على الكلاب الآخرين.

وظهر الكلب في مقطع فيديو نُشر له عبر حسابه الرسمي على دوين، أي النسخة الصينيّة من تيك توك، وهو يقوم بمهام عدة مثل تحديد موقع المفرقعات النارية تحت السيارة.

ومن جهته، قال رئيس قاعدة الكلاب البوليسية في ويفانغ وانغ يانان، "إنّ قدرة فوزاي القوية على التكيّف مع البيئة المحيطة به، ورغبته في امتلاك الأشياء، وولعه بالطعام، تساعدنا بشكل كبير على تدريبه"، مضيفاً أنّ "ساقيه القصيرتين تمنحه أيضا ميزة التفتيش في الأماكن الضيقة".