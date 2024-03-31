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عادات وتقاليد غريبة في عيد الفصح... كيف يحتفل العالم بالعيد المجيد؟

منوعات
2024-03-31 | 09:54
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عادات وتقاليد غريبة في عيد الفصح... كيف يحتفل العالم بالعيد المجيد؟
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عادات وتقاليد غريبة في عيد الفصح... كيف يحتفل العالم بالعيد المجيد؟

بينما يخفي محتفلو عيد الفصح البيض الملون ويأكلون أرانب الشوكولاتة، تحتفل بلدان من جميع أنحاء العالم بعيد الفصح بتقاليدها الغريبة. إليكم بعض أغرب العادات والتقاليد احتفالاً بعيد الفصح الّتي تتمتع بها دول العالم:
 
-فرنسا: في بلدة بيسيير الفرنسية الواقعة جنوب غرب البلاد، يحتفل السكان المحليون بعيد الفصح من خلال طهي عجة عملاقة. ويتم استخدام حوالي 15 ألف بيضة لإعداد الوليمة الضخمة التي يتم طهيها في وعاء واحد بواسطة حوالي 50 متطوعًا وتقديمها إلى ألفي شخص. وبدأ هذا التقليد في عام 1973 بمناسبة زيارة نابليون بونابرت لنزل صغير والاستمتاع بالعجة اللذيذة، ويُقال إنه استمتع بها كثيرًا لدرجة أنه طلب واحدة عملاقة لجيشه.
 
-الجمهورية التشيكية: في جمهورية التشيك، بدلاً من تناول أرنب الشوكولاتة مع الأصدقاء والعائلة، يتمنى الأقارب لبعضهم البعض الصحة الجيدة عن طريق جلد بعضهم البعض بلطف بعصا مزينة بشرائط. وهذه العادة تُسمى بوملازكا، الكلمة تأتي من بوملاديت، وهو ما يعني "جعل الشباب أصغر سنا".
 
-فنلندا: في حين أننا قد نربط السحرة بالهالوين، إلا أن الأطفال في فنلندا يرتدون زي الأشباح المخيفة ويتجولون في الشوارع، ويذهبون إلى منازل الناس للحصول على الحلوى وتقديم البركات. ويرتدون قبعات وعباءات الساحرات ويحملون أغصانًا مزينة بالورق والقماش الملون، ويعدون بدرء الأرواح الشريرة.
 
-بابوا غينيا الجديدة: في بابوا غينيا الجديدة، تكيف الناس مع الحرارة وبدلاً من إخفاء بيض الشوكولاتة، يخبئون السجائر في الأشجار بالقرب من الكنائس. وبعد قداس عيد الفصح التقليدي، يخرج المصلون ويبحثون عن الحزم.
 
-روسيا وسلوفينيا: في روسيا وسلوفينيا، بدلاً من الاستمتاع بالشوكولاتة على شكل الأرانب، يقوم الناس بنحت خروف من الزبدة كرمز لتضحية يسوع، ويزينونها بحبات الفلفل أو القرنفل المجفف للعيون وشريط أحمر حول الرقبة يرمز إلى دم المسيح.
 
-النرويج: في تقليد يبدو أنه لا علاقة له بعيد الفصح، يستمتع النرويجيون تمامًا بدراما الجريمة. بدأت القصة في عام 1923 بإعلان على الصفحة الأولى في إحدى الصحف الوطنية عن كتاب بعنوان "تمت سرقة قطار بيرغن في الليل". عندها، اعتقد الكثيرون أنها كانت سرقة حقيقية وارتفعت مبيعات الكتب. الآن، في كل عيد الفصح، يستفيد الناشرون ومنتجو البرامج التلفزيونية من تقليد Påskekrim، أو "جريمة عيد الفصح"، ويصدرون روايات جريمة جديدة.
 
-بولندا: قد يُنصح بأخذ مظلة معك إذا قمت بزيارة بولندا خلال عيد الفصح حيث يتم تشجيع الأطفال على غمر المارة بالدلاء ومسدسات المياه والخراطيم. يعود هذا التقليد إلى مهرجانات الخصوبة الوثنية، حيث كان من الممكن أن تتوقع النساء اللاتي تم نقعهن في الماء أن يحملن، ولكنه الآن متاح للجميع.
 

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