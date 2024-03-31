نظرية حب جديدة تجتاح الإنترنت... كيف تجعلين الشاب يتعلّق بكِ؟ (فيديو)

نظرية حب جديدة تجتاح الإنترنت تُعرف بـ "طريقة كافودل"، وهو تعبير مرح يشير إلى سلالة كلاب لطيفة. وفقًا للناشطة الأسترالية Pheveya، هناك ارتباط أعمق بين الكلاب المصممة والمواعدة مما يبدو.

في فيديو متداول على منصة تيك توك، شاركت Pheveya كيف "اخترعت" هذه الطريقة التي غيَّرت حياة الناس. الفكرة بسيطة: استخدمت حبها لسلالة الكافودل كمثال. قبل أن تبدأ علاقتها بشريكها السابق، أعلنت له حبها لسلالة الكلاب.

وسرعان ما فهم ذلك، حتى بدأ بإرسال مقاطع فيديو لطيفة ومشاركة محتوى ذو صلة على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه كان يعرف شغفها.

عندما التقيا أخيرًا، كشف لها أن هذه الكلاب كانت في كل مكان يذهب إليه، مما جعله يتذكرها باستمرار. وأكدت Pheveya أن هذا الارتباط جعلها لا تُنسى بالنسبة له. حتى بعد انفصالهما، تزعم أنه لا يستطيع التخلص من أفكاره عندما يرى الكافودلز.

وتشير Pheveya إلى أن الترابط بشيء مميز يساعدك في البقاء في ذاكرة الآخرين. وتستشهد بصديقتها التي فعلت الشيء نفسه مع نوع من الطعام والتي الآن تتحدث مع رجل معجبة به.