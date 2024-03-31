أصبحت "متوهجة للغاية"... سيدة تعيش حادثة مرعبة خلال إعداد الطعام في المطبخ: لن تصدقوا ما حصل!

تزعم إحدى الأمهات ببريطانيا أنها أصيبت بصاعقة أثناء إعداد العشاء، وأنها كانت "متوهجة حرفيًا" خلال الحادثة.

وتقول أنجي لايتون إن جسدها كله "أضاء" بعد أن أصيبت بالصاعقة في منزلها في أميسبوري، ويلتشير، كما اشتعلت النيران في منزل جارها في أعقاب ذلك.

وتقول المرأة البالغة من العمر 45 عامًا إن المسعفين الذين هرعوا إلى مكان الحادث لم يصدقوا أنها "لا تزال واقفة" بعد الحادث الذي وقع مساء الخميس 28 آذار.

وأضافت السيدة لايتون إنها نجت بشكل ملحوظ دون أي إصابات كبيرة، باستثناء الأوجاع والآلام كما لو أنها "خضعت لتمرين جنوني في كل أنحاء جسمها".

ووصفت السيدة لايتون الحادث قائلةً: "كنت واقفة في المطبخ أستعد لإعداد طبق العشاء، وكانت إحدى يدي على صنبور المطبخ، واليد الأخرى على مصفاة معدنية. وفجأة حدث "الانفجار العظيم"، وشعرت حرفيًا وكأن مطبخي بأكمله قد أضاء للتو".

وتابعت: "كانت فتياتي في غرفة المعيشة وأخبرن أنهن نظرن إلى الخارج وقد أضاء جسدي بالكامل. لقد كان الأمر مخيف جدا".