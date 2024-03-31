الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أصبحت "متوهجة للغاية"... سيدة تعيش حادثة مرعبة خلال إعداد الطعام في المطبخ: لن تصدقوا ما حصل!

منوعات
2024-03-31 | 14:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أصبحت &quot;متوهجة للغاية&quot;... سيدة تعيش حادثة مرعبة خلال إعداد الطعام في المطبخ: لن تصدقوا ما حصل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أصبحت "متوهجة للغاية"... سيدة تعيش حادثة مرعبة خلال إعداد الطعام في المطبخ: لن تصدقوا ما حصل!

تزعم إحدى الأمهات ببريطانيا أنها أصيبت بصاعقة أثناء إعداد العشاء، وأنها كانت "متوهجة حرفيًا" خلال الحادثة.
 
وتقول أنجي لايتون إن جسدها كله "أضاء" بعد أن أصيبت بالصاعقة في منزلها في أميسبوري، ويلتشير، كما اشتعلت النيران في منزل جارها في أعقاب ذلك.
 
وتقول المرأة البالغة من العمر 45 عامًا إن المسعفين الذين هرعوا إلى مكان الحادث لم يصدقوا أنها "لا تزال واقفة" بعد الحادث الذي وقع مساء الخميس 28 آذار.
 
وأضافت السيدة لايتون إنها نجت بشكل ملحوظ دون أي إصابات كبيرة، باستثناء الأوجاع والآلام كما لو أنها "خضعت لتمرين جنوني في كل أنحاء جسمها".
 
ووصفت السيدة لايتون الحادث قائلةً: "كنت واقفة في المطبخ أستعد لإعداد طبق العشاء، وكانت إحدى يدي على صنبور المطبخ، واليد الأخرى على مصفاة معدنية. وفجأة حدث "الانفجار العظيم"، وشعرت حرفيًا وكأن مطبخي بأكمله قد أضاء للتو".
 
وتابعت: "كانت فتياتي في غرفة المعيشة وأخبرن أنهن نظرن إلى الخارج وقد أضاء جسدي بالكامل. لقد كان الأمر مخيف جدا".
 

آخر الأخبار

منوعات

أم

بريطانيا

إصابة

صاعقة

إعداد عشاء

توهج

جسد

حادثة.

LBCI التالي
بعدما سرق سيارة بقوّة السلاح... الشرطة الأميركية تقبض على مراهق في مطاردة درامية
بعد علاقة دامت خمس سنوات... شاب يتخلى عن حبيبته وما علاقة صديقته المفضلة؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-03-29

تناول هذه الأنواع من الأسماك يقلل من خطر إصابتكم بالسرطان وأمراض أخرى... هذا ما شرحته دراسة جديدة!

LBCI
أخبار دولية
2024-03-27

الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات على شبكة جمع أموال لحماس

LBCI
منوعات
2024-03-23

"لم يكن لديهما أي فكرة"... بعد إعلان الأميرة كيت إصابتها بالسرطان هذا ما قاله الأمير هاري وميغان ماركل

LBCI
أخبار دولية
2024-03-22

البيت الأبيض يؤكد "تعاطفه" مع الأميرة كايت إثر تشخيص إصابتها بالسرطان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:33

قررت الذهاب للسباحة مع أصدقائها في بلد غريب... ما حدث مع الشابة لم يكن متوقعاً!

LBCI
منوعات
13:21

ترك والدها أمواله لزوجته الثالثة وتوأمه... سيّدة تواجه مشكلة عائلية: ما الحلّ؟

LBCI
منوعات
11:57

سيّدة تُذهل الأطباء... غنّت أغاني "تايلور سويفت" خلال جراحة في دماغها!

LBCI
منوعات
11:27

نظرية حب جديدة تجتاح الإنترنت... كيف تجعلين الشاب يتعلّق بكِ؟ (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-28

وفاة طالبة مصابة بالسرطان بعد ساعات من احتفالها بتخرجها... ماذا حصل؟

LBCI
منوعات
2024-01-01

مناصب وفرص ونجاحات ولكن... ماغي فرح تتحدث عن برج الحوت: هذا ما ينتظره في عام 2024! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-03-25

سيلينا غوميز حديث المتابعين بعد ظهورها دون مساحيق التجميل (صور)

LBCI
منوعات
2024-03-21

شقيقتان توأم تتزوجان من شابين توأم... ما ورد في نتيجة أطفالهم نادر للغاية وهذه التفاصيل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:43

النسخة الباريسية للالعاب الاولمبية المقبلة تحمل مبادرة تحقيق المساواة بين الجندرين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

شاب لبناني يُبدع خلطة الـ أفرو طرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

زرع كلية خنزير في جسد مريض تفتح باب الامل لوضع حد للفشل الكلوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

اردوغان.. من اسطنبول وإلى اسطنبول يعود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

في الضفة الغربية… تشكيل حكومة فلسطينية جديدة والعين على اليوم التالي للحرب

LBCI
أخبار دولية
13:11

القُمامة في رفح لإيواء عائلة مشردة

LBCI
أخبار دولية
13:08

صفقة تبادل الأسرى مبدئيًا على الطاولة من جديد ونتنياهو يواجه تصعيدًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

بكركي لتحييد لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

الـLBCI في القرى الحدوديّة الجنوبيّة: صلوات القيامة على وقع القذائف والغارات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
09:51

مسيرة اسرائيلية تشنّ غارة على سيارة في بلدة كونين والمعلومات الاولية تشير الى سقوط اصابة

LBCI
أخبار دولية
10:47

نتنياهو سيخضع لعملية جراحية... هذا ما في التفاصيل

LBCI
صحف اليوم
23:46

نتنياهو يريد ثمنًا كبيرًا جدًا لوقف الحرب (الأنباء الكويتية)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:09

ثلاثة أسباب تمنعك من شحن هاتفك في المطار... هذا ما كشفه خبير أمني

LBCI
آخر الأخبار
11:11

إذاعة الجيش الاسرائيلي: المستهدف في الغارة على السيارة في كونين قائد عسكري في حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
11:54

استشهاد القيادي في حزب الله اسماعيل علي الزين ‏بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارته في بلدة كونين جنوب لبنان

LBCI
حال الطقس
01:29

طقس عيد الفصح... هكذا يبدو

LBCI
اسرار
00:55

أسرار الصحف 31/03/2024

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More