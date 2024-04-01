جدل حاد بين امرأة وصديقتها على خلفية الاحتفال بعيد ميلادها... وهذا شرط الأخيرة الصادم للحضور!

ما هي وجبة "فك الريق" والعادات الرمضانية المميزة في المملك العربية السعودية؟

ما هي وجبة "فك الريق" والعادات الرمضانية المميزة في المملك العربية السعودية؟

دعتها صديقتها لتناول الطعام معًا... ما كان بانتظار الشابة هناك لم يكن متوقعا!