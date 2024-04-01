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جدل حاد بين امرأة وصديقتها على خلفية الاحتفال بعيد ميلادها... وهذا شرط الأخيرة الصادم للحضور!
منوعات
2024-04-01 | 04:35
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جدل حاد بين امرأة وصديقتها على خلفية الاحتفال بعيد ميلادها... وهذا شرط الأخيرة الصادم للحضور!
جدل حاد بين امرأة وصديقتها على خلفية الاحتفال بعيد ميلادها... وهذا شرط الأخيرة الصادم للحضور!
تساءلت امرأة عما إذا كانت مخطئة عندما طلبت من صديقتها عدم الحضور إلى عشاء عيد ميلادها بحال خططت لإحضار طفلتها معها، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، استأجرت المرأة غرفة خاصة بها في أحد المطاعم للاحتفال، كما استأجرت مربية أطفال لرعاية طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات، حيث كان الحدث مخصصًا للبالغين فقط.
ومع ذلك، ذكرت صديقتها "ميسي" أنها ستحضر معها طفلتها، البالغة من العمر خمس سنوات، إلى الحفل.
وقالت المرأة إنها عرضت أن تدفع لمربية الأطفال مبلغًا إضافيًا لمشاهدة ابنة ميسي أيضًا، لكن الأخيرة رفضت عرضها.
وبعد جدل حاد بين الصديقتين، قالت المرأة إنه من الأفضل ألا تأتي بحال ظلت مصرة على إحضار ابنتها معها.
وأوضحت المرأة أن المجموعة قد تشرب الكثير من الكحول وابنة ميسي لا تزال صغيرة للتواجد معهم، كما غضبت ميسي عندما طلب منها صديق آخر ألا تحضر ابنتها قائلة إنها لن تأتي بعد الآن.
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