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بعد قيامه بتغيير نمط حياته... رجل يواجه اتهامات زوجته بالخيانة وهذه التفاصيل

منوعات
2024-04-01 | 06:03
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بعد قيامه بتغيير نمط حياته... رجل يواجه اتهامات زوجته بالخيانة وهذه التفاصيل
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بعد قيامه بتغيير نمط حياته... رجل يواجه اتهامات زوجته بالخيانة وهذه التفاصيل

بعد قيامه بتغيير نمط حياته... رجل يواجه اتهامات زوجته بالخيانة وهذه التفاصيل

أخبر رجل في حديث خاص لموقع "ديلي ميل" البريطاني، أنه شعر باليأس لسنوات عدة بسبب مظهره وكان ذلك يسبب له الشعور بالخجل باستمرار، ولكنه قرر أن يقوم بتغييرات جذرية لنمط حياته.

وفي هذا السياق، قرر الرجل الانضمام إلى صالة ألعاب رياضية محلية والاشتراك مع إحدى المدربات التي ساعدت الكثير من زملائه ولكنه كان مترددا في إخبار زوجته بقراراته.

وشرح الرجل أنه حتى ولو بدا الأمر غريبا لكنه شعر بالذنب لأنه أنفق الكثير من المال على أمور خاصة به، ما قد يُعتبر عملًا أنانيًا.

ولم يقم الرجل بإخبار زوجته القصة بشكل كامل بل بدأ يخبرها أنه بحاجة للذهاب إلى العمل باكرا من دون شرح الأسباب.

وبعد بضعة أسابيع، لاحظت زوجته التغيير وبدأت في الإدلاء ببعض التعليقات اللاذعة حول مدى أهمية عمل زوجها بالنسبة له وأنه على استعداد لقضاء الوقت بكامله بعيدًا عنها وعن الأطفال.

واشتبهت زوجته في خيانته لها ما دفعها إلى البحث في مضمون الرسائل داخل هاتفه، حيث عثرت على رسائل نصية عدة بينه وبين مدربته في اللياقة البدنية عند مناقشتهما لموعد لقائهما، ما قادها نحو استنتاج مفاده أن زوجها كان على علاقة غرامية.

وعندما واجهته زوجته بالحقيقة كان رد فعل الرجل هو الضحك لأن الحقيقة بعيدة جدًا عن ذلك، لكن ذلك أثار حالة من الغضب. 

وحاول الرجل أن يشرح الوضع لكن زوجته لم تقتنع، لذلك عرض عليها أن تتعرف إلى مدربته حتى تتمكن من التأكد بنفسها ولكنها لم تقبل.

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