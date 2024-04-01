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ولادة ابنه شكّلت واحدًا من أسوأ كوابيسه... ما يشعر به هذا الرجل صادم والأسباب مذهلة!

منوعات
2024-04-01 | 09:44
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ولادة ابنه شكّلت واحدًا من أسوأ كوابيسه... ما يشعر به هذا الرجل صادم والأسباب مذهلة!
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ولادة ابنه شكّلت واحدًا من أسوأ كوابيسه... ما يشعر به هذا الرجل صادم والأسباب مذهلة!

ولادة ابنه شكّلت واحدًا من أسوأ كوابيسه... ما يشعر به هذا الرجل صادم والأسباب مذهلة!

أخبر رجل في حديث خاص لموقع "ديلي ميل" البريطاني، أنه قبل خمسة أشهر، أنجبت زوجته طفلهما الذي يتمتع بصحة جيدة ولكنه منذ ذلك الحين يعاني بسبب هذه التجربة.

وفي التفاصيل، قال الأب إنه لا يشعر بالقدرة على الاستمتاع بالأبوة لأن ما شهده في غرفة الولادة ما زال يطارده حتى في أحلامه.

وفي هذا السياق، شرح الأب أن مخاض زوجته كان طويلاً للغاية ومؤلمًا كثيرا مع فريق من الأطباء الذين عملوا على إنقاذ حياتها وحياة الطفل، بينما كان الزوج يشاهد الولادة الخطيرة عاجزا. 

وعلى الرغم من أن زوجته تعافت، إلا أن الرجل ما زال يشعر بالصدمة ويعاني من الكوابيس وذكريات الماضي الفظيعة بسبب ما عاشته زوجته. 

وشرح الزوج أن مشاعره بعد هذه التجربة مزدوجة بالحزن والاكتئاب ولا يستطيع التحدث عن هذا الأمر لأي شخص كونه يخشى أن يثير الشفقة.

كما أن الرجل يشعر أن الأشخاص من حوله لن يفهموا السبب الحقيقي خلف عذابه لأنه رأى المرأة التي يحبها وهي تعاني من عذاب شديد ولم يستطع فعل أي شيء لمساعدتها.

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