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بهدف إنقاذ الكوكب والتحرر من سيطرة الموضة على عقول النساء... امرأة ترتدي الفستان نفسه لعام كامل! (صورة)

منوعات
2024-04-01 | 12:09
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بهدف إنقاذ الكوكب والتحرر من سيطرة الموضة على عقول النساء... امرأة ترتدي الفستان نفسه لعام كامل! (صورة)
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بهدف إنقاذ الكوكب والتحرر من سيطرة الموضة على عقول النساء... امرأة ترتدي الفستان نفسه لعام كامل! (صورة)

بهدف إنقاذ الكوكب والتحرر من سيطرة الموضة على عقول النساء... امرأة ترتدي الفستان نفسه لعام كامل! (صورة)

شاركت الأميركية "سارة روبينز كول" في تحدي ارتداء الفستان نفسه لمئة يوم ضمن العام الواحد، حيث ارتدت فستانها الأسود لمدة 365 يوما كونه متعدد الاستخدامات ويليق بكافة المناسبات.

وفي التفاصيل، ارتدت سارة الفستان للعمل، المشي والاسترخاء على الأريكة وحتى في يوم عيد الميلاد، متفاخرة أنها ارتدته لمدة 100 يوم.

وانضمت سارة إلى تحدي ارتداء أي فستان لـ 100 يوم في 16 أيلول 2020، في محاولة منها للتحرر من الحاجة إلى الموضة والأزياء المختلفة والمساعدة في إنقاذ الكوكب.

واستطاعت سارة ارتداء الفستان نفسه لمدة 100 يوم على التوالي ولم تقم بشراء أي ملابس أو اكسسوارات جديدة في الفترة الممتدة ما بين الأول من كانون الثاني عام 2021 والأول من كانون الثاني في العام التالي. 

وكانت قد اشتركت حوالي 250 امرأة في تحدي الـ100 يوم، الذي يوضح للمشاركات كيف تساعد هذه الخطة في تغيير عاداتهن في الإنفاق، وتشجعهن على عدم شراء الأزياء بطريقة متسرعة ويساعدهن ذلك على إنقاذ الكوكب، كما أنها تغير الطريقة التي تفكر بها المرأة تجاه مظهرها وملابسها.

كذلك، سُمح للمشاركات بغسل وتجفيف الفستان طوال الليل، ولكن عند الاستيقاظ عليهن ارتداءه فورًا. 
 
 

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