لهذا السبب... شابة تنفق أكثر من 9 آلاف جنيه استرليني على عملية جراحية تجميلية... وهكذا تغيرت حياتها تماما! (صورة)

لهذا السبب... شابة تنفق أكثر من 9 آلاف جنيه استرليني على عملية جراحية تجميلية... وهكذا تغيرت حياتها تماما! (صورة)

أنفقت "بيث هالسي"، البالغة من العمر 27 عامًا، 9 آلاف جنيه استرليني على عملية جراحية لتصغير حجم جبينها البارز بعد تعرضها طوال حياتها لمضايقات في المدرسة.



وقالت هالسي إنها أصبحت تشعر بالأمان وبات بإمكانها أخيرًا أن تكون حقيقية بعد أن تم تخفيض خط شعرها جراحيًا.



وأوضحت هالسي أنها كانت غير سعيدة منذ فترة طويلة بسبب مظهر جبينها وبدأت في البحث عن حلّ جراحي لتصغيرها منذ أن كانت في السابعة من عمرها.



وفي هذا السياق، شعرت هالسي بالسعادة عندما اكتشفت أن هناك طريقة أخرى لتقليص حجم جبينها بفضل مقطع فيديو نشره الجراح "غريغ بران" عبر حسابه على منصة تيك توك.



وبينما كانت تعتقد في البداية أن خط شعرها سينخفض للغاية، أقنعها الدكتور بران بأنها ستبدو وكأنها ترتدي قبعة دائمة، ما دفع هالسي إلى تعديل رؤيتها.



وبعد مشاورات استمرت لأسبوعين، نُصحت خلالها هاسلي بالتفكير في الجراحة لأنها مناسبة لها، ولم يكن لديها أي تحفظات وأكدت رغبتها في المضي قدمًا.



وعلى الرغم من تورم وجهها بعد الجراحة، إلا أنها قالت إن الألم تراجع بعد أسبوع ولم تشعر هالسي بأي ندم على الإطلاق بعد اتخاذها هذه الخطوة.



وكانت هاسلي سعيدة جدًا بالنتائج لدرجة أنها قالت إنها ستشجع شخصًا آخرا على إجراء الجراحة، لأنها قد تغير حياة الآخرين.