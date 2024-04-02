الديوانية والغبقة الرمضانية وغيرها... عادات وتقاليد رمضانية مميزة في الكويت!

الديوانية والغبقة الرمضانية وغيرها... عادات وتقاليد رمضانية مميزة في الكويت!



تتنوع العادات والتقاليد الرمضانية في الكويت، ومن أشهرها نذكر "الديوانية"، حيث يجتمع الأهل والأقارب والأصدقاء للتواصل والسهر والتسلية والتحدث.



ومن أكثر العادات الجميلة، "الغبقة الرمضانية"، وهي عبارة عن وجبة تقع بين وقت السحور والفطور، تقدم خلالها أطباق الحلوى، والهريس، والجريش، واللقيمات، وغيرها من الأطباق الكويتية المعروفة.



ويقوم المجتمعون في الغبقة بارتداء الملابس التقليدية لإبراز الجانب التراثي.



وفي بعض الأحيان، قد تستبدل الغبقة التي تقام في المنازل بالولائم التي تقام في الخيم الرمضانية.



ومن أشهر المأكولات خلال الشهر الفضيل في الكويت الحلويات الرمضانية المختلفة كاللقيمات أو لقمة القاضي، والجيلو، والكاستراد، والكريم كراميل والمحلبية، إضافة إلى المشروبات المختلفة مثل قمر الدين والفيمتو، وشراب الليمون بالزعفران، والشاي والقهوة العربية.



كذلك، من العادات الكويتية المعروفة، اجتماع الكويتيين قرب مكان المدفع منذ العصر، أيضا، تقام موائد الرحمن في الكثير من المساجد، وفيها يقدم الطعام عند وقت الإفطار للفقراء والمحتاجين في كل أنحاء البلاد.



ويستعد الكويتيون للشهر الفضيل عبر شراء الأواني المنزلية الفاخرة والمتنوعة، لاستخدامها في العزائم الرمضانية، ولا ننسى ذكر المسحراتي المعروف في غالبية الدول الاسلامية خلال رمضان.

