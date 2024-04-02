شابة تتعرّض لانتقادات لاذعة... والسبب النصيحة الغريبة التي قدّمتها لصديقتها!

شابة تتعرّض لانتقادات لاذعة... والسبب النصيحة الغريبة التي قدّمتها لصديقتها!



تعرّضت شابة لانتقادات شديدة من قبل صديقاتها بعد أن نصحت إحداهن بـخفض مستوى توقعاتها لمواعدة الرجال لأنها تفضّل البقاء عازبة بحال عدم توفر شروطها في الرجل.



وفي التفاصيل، أوضحت المرأة أن صديقتها "لولا"، البالغة من العمر 26 عامًا، كانت عازبة منذ سنوات على الرغم من اشتراكها في كل منصات المواعدة عبر الإنترنت.



وفي التفاصيل، قالت المرأة إنه في حين أن الرجال غالبًا ما يقتربون من صديقتها، خاصة عندما تخرج مجموعة الأصدقاء سويا، فإن توقعاتها عالية جدًا ومن المرجح أن تظل عازبة إلى الأبد.



وتتضمن قائمة الأشياء التي يجب أن يمتلكها الرجل: روتين صحي للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، وراتب لا يقل عن 100 ألف دولار، والقدرة على العزف على آلة موسيقية، كما ينبغي أيضًا أن يبلغ طوله ستة أقدام على الأقل.



وطلبت المرأة من لولا خفض معاييرها، لأنها فشلت في تلبية المعايير التي حددتها، مضيفة أنها تحاول عادة تجاهل الأمر لكن لولا سألتها مباشرة عن الموضوع.