لهذا السبب الوقح... انفصلت عن شاب مثالي من الموعد الأول!

لهذا السبب الوقح... انفصلت عن شاب مثالي من الموعد الأول!



أُصيبت شابة بالصدمة عندما حضرت إلى موعدها الأول ولاحظت على الفور علامة خطيرة، تشتكي منها النساء مع الرجال، قام بها الشاب ضمن اللقاء.



وفي التفاصيل، تمت دعوة امرأة أميركية إلى مقهى ووصلت لتجد صديقها جالسًا على الطاولة مع مشروبه، وما جعلها تشعر بالقلق هو أنه طلب المشروب من دونها، وكان عليها أن تقف في الطابور لتشتري قهوتها بنفسها.



ولم يدفع الرجل ثمن القهوة التي طلبتها، بل رأى أنه من الأفضل أن يحصل بالفعل على مشروبه وتركها تدفع ثمن قهوتها.



وفي هذا السياق، انزعجت المرأة من وقاحة الشاب، وادعت أنه من غير المعتاد أن يطلب رجل منها الخروج من دون أن يقوم بدفع ثمن الوجبة حتى ولو كانت مجرد قهوة.



وانتقدت العديد من النساء الرجل بسبب تصرفه لأنه غير أخلاقي، وقررت المرأة عدم الخروج معه مرة أخرى.