شابة عشرينية تحضر جنازتها وهي حية... ما حصل لاحقًا كان مؤثرا للغاية! (فيديو)

شابة عشرينية تحضر جنازتها وهي حية... ما حصل لاحقًا كان مؤثرا للغاية! (فيديو)



حضرت امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا مصابة بسرطان المبيض في مراحله الأخيرة جنازتها الحية حتى تتمكن من الاحتفال بأيامها القليلة الأخيرة مع أصدقائها وعائلتها، وذلك قبل 10 أيام فقط من وفاتها.



وفي التفاصيل، تم تشخيص إصابة "ميشال إنغ" بنوع نادر من سرطان المبيض عندما كان عمرها 27 عامًا فقط، ولكن بحلول نهاية عام 2022، علمت أن السرطان قد انتشر وأصبح نهائيًا.



وفي محاولة منها للاجتماع مع أحبائها للمرة الأخيرة، أقامت إنغ جنازة حية، وهي حفلة تُقام بينما لا يزال الشخص على قيد الحياة، حتى تتمكن من مشاركة حبها، طعامها، كتبها والموسيقى الخاصة بها مع من تحب.



وتم توثيق الحفل الحميم ونشره على يوتيوب حيث شوهدت إنغ وهي تتحدث بشجاعة عن مشاعرها المحيطة بالموت وحزنها على لحظات الحياة التي خسرتها.



وقبل بدء جنازتها الحية، قالت إنغ إنها كانت قلقة بشأن التجمع، موضحة أنها تريد الاحتفال مع عائلتها حتى يتمكنوا من مشاركة المزيد من اللحظات الخاصة معًا قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.



وذرفت إنغ بعض الدموع وهي تعانق أقرب أصدقائها، وأشارت إلى أنه على الرغم من أن رحلتها الصحية لم تكن سهلة، إلا أنها تحتاج إلى القيام بهذا التجمع الخاص.



وفي نهاية جنازتها الحية، شكرت الحضور لأنها بسببهم أصبحت سعيدة للغاية، وتُوفيت إنغ بعد 10 أيام فقط من جنازتها الحية.