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"أديداس" تمنع بيع قميص منتخب ألمانيا... ما السبب؟ (صورة)

منوعات
2024-04-02 | 07:58
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&quot;أديداس&quot; تمنع بيع قميص منتخب ألمانيا... ما السبب؟ (صورة)
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"أديداس" تمنع بيع قميص منتخب ألمانيا... ما السبب؟ (صورة)

منعت شركة "أديداس" Adidas للملابس الرياضيّة مشجعي كرة القدم في ألمانيا، من شراء قميص المنتخب الألماني، لاحتوائه على الرقم 44 الّذي يشبه الرمز المستخدم من قبل وحدات قوات الأمن النازية في الحرب العالمية الثانية.
 
وقال المتحدث باسم شركة Adidas، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنّ الشركة ستمنع بيع هذه القمصان، نافياً أن يكون التشابه بين الرقم المكتوب ورمز الوحدات نازية مقصوداً.
 
وتابع: "نحن ملتزمون بمعاداة السامية والعنف والكراهية بكل أشكالها"، لافتاً إلى أنّ الاتحاد الألماني لكرة القدم هو الّذي صمم القمصان بشكل أساسي.
 
وبدوره، أشار الاتحاد الألماني لكرة القدم في منشور له عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقا)، إلى أنّه قدّم التصميم المذكور للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهدف مراجعته قبل اعتماده، والّذي لم يرَ أحداً حينها أي تشابه بينه وبين الرموز النازية، مضيفاً أنّه سيتّم تطوير تصميم بديل للفريق يحمل الرقم 4 فقط.
 

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