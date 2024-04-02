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وفاة آخر الناجين من سفينة حربية أميركية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية... وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-04-02 | 09:12
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وفاة آخر الناجين من سفينة حربية أميركية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية... وهذه التفاصيل!
وفاة آخر الناجين من سفينة حربية أميركية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية... وهذه التفاصيل!
تُوفي عن عمر مئة وعامين "لو كونتر"، وهو آخر الناجين من السفينة الحربية "يو إس إس أريزونا" التي غرقت خلال القصف الياباني لقاعدة "بيرل هاربور" البحرية الأميركية، على ما أعلنت الاثنين الجمعية المخصصة لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم.
وكان "لو كونتر" الذي كان في العشرين يوم وقوع الهجوم المفاجئ على الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ في 7 كانون الأول 1941 عنصراً على تلك السفينة الحربية، وساعد في إسعاف البحارة الذين أصيبوا.
وأدى القصف الذي دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية إلى تدمير معظم قطع الأسطول المتمركز في قاعدة هاواي البحرية أو إلى إصابتها بأضرار، وأسفر عن مقتل أكثر من 2000 أميركي.
وقضى أكثر من 1100 على متن السفينة "يو إس إس أريزونا"، وبقيت رفات كثر منهم بين حطامها.
ووصفت رئيسة منظمة "باسيفيك هيستوريك باركس" "إيلين أوتيردايك" وفاة "لو كونتر" بأنها "خسارة مفجعة"، مشيرة
إلى أن "سيرته المهنية كانت مثالية في البحرية وكان يحض المدارس وأولياء الأمور والأميركيين العاديين باستمرار على عدم نسيان بيرل هاربور أبداً".
وأصبح كونتر طياراً خلال الحرب العالمية الثانية وأُسقِطَت طائرته مرتين، إحداهما قبالة سواحل غينيا الجديدة، حيث هبط هو وطاقمه في المياه التي تنتشر فيها أسماك القرش.
وكضابط استخبارات، نفذ كونتر مهام قتالية في كوريا وأنشأ برنامجاً تدريبياً مهماً، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وفارق الحياة الاثنين في منزله في غراس فالي بولاية كاليفورنيا، محاطًا بعائلته، وفقًا لما أوردت "باسيفيك هيستوريك باركس" في منشورها على فيسبوك.
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