بالمحبة والعطاء... عادات مليئة بالألفة يعيشها المسلمون خلال رمضان في نيجيريا

من العادات الرمضانية المميزة في نيجيريا، استضافة الفقراء، وفي التفاصيل، تفرض كل اسرة على نفسها استضافة احد الفقراء طيلة الشهر للإفطار معها.كذلك، من العادات الرمضانية في نيجيريا أن تتناول الأسر المتجاورة وجبة الإفطار معا، فتجمع الصوانى والأوانى من البيوت وتوضع فى أماكن قريبة من المساجد.وبعد أن يؤدى الجميع صلاة المغرب يجلس الرجال لتناول الإفطار معًا، و النساء معًا فى المكان الذى خصص لهن.ومن الأطباق الرمضانية الشهيرة في نيجيريا، نذكر طبق العصيدة وطبق الدويا، وهي تحضر من اللحم والأرز والقمح وإلى جانبها السلطة وتسمى "أذنجي".ومن الأطباق الشهيرة في وجبة السحور "التو" وهي عبارة عن صلصة الأرز والخضار وكذلك وجبة "ساري"، وبعدها يتم تناول اللبن والشاي.