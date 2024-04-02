الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد تفقيس البيض... كيف تتخلصون من الصبغة الملونة عن أيديكم؟

منوعات
2024-04-02 | 10:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد تفقيس البيض... كيف تتخلصون من الصبغة الملونة عن أيديكم؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد تفقيس البيض... كيف تتخلصون من الصبغة الملونة عن أيديكم؟

تلوين بيض عيد الفصح هو نشاط ممتع ومبهج يقوم به الكثيرون مع الأطفال. على الرغم من المرح الذي يمكن أن يتسبب فيه هذا النشاط، فإن إزالة الصبغة عن البيض يمكن أن تكون مهمة صعبة.
 
ولكن لا داعي للقلق، إليكم بعض الطرق الفعّالة للتخلص من الصبغة بكل سهولة:
 
-كيفية التخلص من الصبغة على اليدين: استخدموا مزيجًا من الماء والخل، واتركوا يديكم فيه لبضع دقائق قبل غسلهما بالصابون والماء الدافئ. يساعد الخل في تحطيم الصبغة وإزالتها بشكل فعّال.
 
-كيفية التخلص من الصبغة من الملابس والأقمشة: استخدموا مزيل البقع الفوري واتبعوا التعليمات على العبوة واتركوه لبضع ساعات، ثم ضعوه في الغسالة، ولا تضعوه في المجفف حتى تتأكدوا من اختفاء البقعة. وإلا فإن المجفف سوف يثبت البقعة في حالة البقع الصعبة. استخدموا بيروكسيد الهيدروجين بحذر للمساعدة في إزالتها.
 
-كيفية التخلص من الصبغة من الأسطح الصلبة: استخدموا منظفًا مناسبًا لنوع السطح، مثل المنظفات المخصصة للأسطح الغرانيتية أو الرخامية. تجنبوا استخدام الخل على الأسطح الحجرية لتجنب التلف.
 
باستخدام هذه النصائح، يمكنكم التمتع بنشاط تلوين بيض عيد الفصح دون القلق بشأن الصبغة المتسخة التي قد تتركها والتي يمكن بسهولة التخلص منها.
 

آخر الأخبار

منوعات

تلوين

بيض

عيد الفصح

صبغة

ملونة

تفقيس البيض

إزالة

البقع

اليدين

الملابس

الأسطح الصلبة.

LBCI التالي
الديوانية والغبقة الرمضانية وغيرها... عادات وتقاليد رمضانية مميزة في الكويت!
لهذا السبب... شابة تنفق أكثر من 9 آلاف جنيه استرليني على عملية جراحية تجميلية... وهكذا تغيرت حياتها تماما! (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-31

في عيد الفصح... إليكم هذه الحيل لتقشير البيض المسلوق بسهولة

LBCI
منوعات
2024-03-30

حملة مميزة تروّج لفكرة "تبني" بيضة في عيد الفصح... وما علاقة البطاريق الإفريقية بالأمر؟

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-14

مع اقتراب عيد الفصح... خبيرة بريطانية تحذّر من مخاطر بيضة الشوكولا وهذا ما نصحت به!

LBCI
آخر الأخبار
13:50

البيت الأبيض: بايدن دعا رئيس مؤسسة سنترال ورلد كيتشن خوسيه أندريس لتقديم تعازيه وأكد أنه سيوضح لإسرائيل ضرورة حماية موظفي الإغاثة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:02

"لن نموت اليوم"... أعجوبة تنقذ زوجين من حادث تحطم طائرة

LBCI
منوعات
12:51

بعد ولادة طفلتهما قررا التخلي عنها وعرضها للتبني: لن تصدقوا ما حصل بمصير الصغيرة!

LBCI
منوعات
10:48

أصابته عن طريق الخطأ... فتاة قاصر متهمة بإطلاق النار على ابن عمها!

LBCI
منوعات
10:29

في مشهد مروع... جلس الوالد يشاهد ما فعله ابنه بابنته ثم أعطاه الماء ليشرب: ما حصل كان مرعباً! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:51

نجمة هوليوودية تنعى والدها... وتنشر صوراً له للمرة الأولى: "توفي بسلام" (صور)

LBCI
منوعات
06:55

شابة عشرينية تحضر جنازتها وهي حية... ما حصل لاحقًا كان مؤثرا للغاية! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
10:30

فرنسا تدين الغارة الجوية الإسرائيلية التي أدت لمقتل عمال إغاثة في غزة

LBCI
أخبار دولية
09:34

رئيس بلدية إسطنبول: مقتل 15 شخصًا في حريق بملهى ليلي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

الإنتر يقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم وفينيكس صنز يعزز مركزه في القسم الغربي من ال ان بي آي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

أسعار النفط العالمية الى ارتفاع

LBCI
أخبار دولية
13:51

إيران سترد على إسرائيل... لكن أين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

فؤاد السعد.. ثلاثة عقود من العمل السياسي مع اللقاء الديمقراطي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

المصارف تحمل الدولة مسؤولية ضياع الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

في اليوم العالمي لإضطراب طيف التوحد.. الإختلاف يغني!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

فيتامينات ومتممات خاصة بالأطفال تباع في الصيدليات رغم انتهاء صلاحيتها…

LBCI
أخبار دولية
13:28

إسرائيل مستمرة بتجويع الفلسطينيين... بالقتل!

LBCI
أخبار دولية
13:25

بعد ضربة دمشق... كيف تقرأ إسرائيل الرد الإيراني؟ وماذا تتوقع؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:55

مكتب فضل الله: الأربعاء 10 نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك

LBCI
آخر الأخبار
15:54

‏المسؤول الامنيّ لكتائب حزب الله ابو علي العسكريّ:‏ المقاومة الإسلامية في العراق اعدت عدتها لتجهيز الأشقاء من مجاهدي المقاومة الإسلامية في الأردن بما يسد حاجة 12,000 مقاتل من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقاذفات

LBCI
خبر عاجل
09:31

التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على اوتوستراد غزير باتجاه الكازينو وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
آخر الأخبار
17:50

مكتب الإعلام الحكوميّ في غزة: الجيش الاسرائيليّ اغتال فريقًا أجنبيًا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية

LBCI
اقتصاد
00:57

ارتفاع بسعر البنزين..

LBCI
أخبار لبنان
05:43

تشويه تمثال السيدة العذراء في زوق مكايل (صورة)

LBCI
أخبار دولية
14:56

الحرس الثوريّ الإيرانيّ: استشهاد جنرالين وخمسة من رفاقهم في الجريمة الإسرائيليّة

LBCI
صحة وتغذية
07:45

ما هي عواقب عدم ممارسة العلاقة الحميمة على حياة الإنسان؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More