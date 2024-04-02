بعد تفقيس البيض... كيف تتخلصون من الصبغة الملونة عن أيديكم؟

تلوين بيض عيد الفصح هو نشاط ممتع ومبهج يقوم به الكثيرون مع الأطفال. على الرغم من المرح الذي يمكن أن يتسبب فيه هذا النشاط، فإن إزالة الصبغة عن البيض يمكن أن تكون مهمة صعبة.

ولكن لا داعي للقلق، إليكم بعض الطرق الفعّالة للتخلص من الصبغة بكل سهولة:

-كيفية التخلص من الصبغة على اليدين: استخدموا مزيجًا من الماء والخل، واتركوا يديكم فيه لبضع دقائق قبل غسلهما بالصابون والماء الدافئ. يساعد الخل في تحطيم الصبغة وإزالتها بشكل فعّال.

-كيفية التخلص من الصبغة من الملابس والأقمشة: استخدموا مزيل البقع الفوري واتبعوا التعليمات على العبوة واتركوه لبضع ساعات، ثم ضعوه في الغسالة، ولا تضعوه في المجفف حتى تتأكدوا من اختفاء البقعة. وإلا فإن المجفف سوف يثبت البقعة في حالة البقع الصعبة. استخدموا بيروكسيد الهيدروجين بحذر للمساعدة في إزالتها.

-كيفية التخلص من الصبغة من الأسطح الصلبة: استخدموا منظفًا مناسبًا لنوع السطح، مثل المنظفات المخصصة للأسطح الغرانيتية أو الرخامية. تجنبوا استخدام الخل على الأسطح الحجرية لتجنب التلف.

باستخدام هذه النصائح، يمكنكم التمتع بنشاط تلوين بيض عيد الفصح دون القلق بشأن الصبغة المتسخة التي قد تتركها والتي يمكن بسهولة التخلص منها.