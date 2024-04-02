الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
24
o
الجنوب
24
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
24
o
الجنوب
24
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أصابته عن طريق الخطأ... فتاة قاصر متهمة بإطلاق النار على ابن عمها!
منوعات
2024-04-02 | 10:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أصابته عن طريق الخطأ... فتاة قاصر متهمة بإطلاق النار على ابن عمها!
اتُهمت فتاة قاصر في ولاية "مينيسوتا" الأميركيّة، والبالغة من العمر 13 عاماً، بإطلاق النار عن طريق الخطأ على ابن عمها البالغ من العمر 11 عاماً، وذلك بعدما ترك والده مارتينيز كاستيللو اللويد مسدسين في متناولهما في شقته.
وفي التفاصيل، كشفت مجلة "
بيبول
" الأميركيّة أنّ الفتاة لم تكن تعلم أن المسدس مليء بالرصاص، كما زعمت بحسب بيان مركز الشرطة في ولاية "مينيسوتا"، أنّها أطلقت النار على وجه ابن عمها المصاب بجروح خطيرة عن طريق الخطأ.
واتُهم اللويد والد الصبي، الّذي سيظهر للمرّة الأولى أمام المحكمة الثلاثاء المقبل، بارتكاب جناية حيازة ذخيرة أي سلاح ناري في المنزل وإهمال تخزين الأسلحة النارية التي يمكن للطفل الوصول إليها، وذلك حسب الشكوى المقدمة إلى المحكمة الجزائية في "مينيسوتا".
كما مُنع اللويد أيضاً من حيازة الأسلحة النارية بعد وقوع الحادث، وأخبر الشرطة أثناء التحقيق بمعرفته بموضوع استخدام الأطفال للمسدسين لغرض اللعب زاعماً أنّه كان يفرغهما عادةً من الرصاص.
آخر الأخبار
منوعات
فتاة
قاصر
ولاية مينيسوتا
أميركا
حيازة
سلاح
إطلاق نار
ابن عمها
محكمة.
التالي
الديوانية والغبقة الرمضانية وغيرها... عادات وتقاليد رمضانية مميزة في الكويت!
لهذا السبب... شابة تنفق أكثر من 9 آلاف جنيه استرليني على عملية جراحية تجميلية... وهكذا تغيرت حياتها تماما! (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-25
جريمة مُفجعة في بريطانيا ضحيّتها فتاة قاصر... ماذا حصل؟
منوعات
2024-03-25
جريمة مُفجعة في بريطانيا ضحيّتها فتاة قاصر... ماذا حصل؟
0
منوعات
2024-02-12
اغتصاب فتاة في موقف سيارات... والمتهمون قاصرون!
منوعات
2024-02-12
اغتصاب فتاة في موقف سيارات... والمتهمون قاصرون!
0
أمن وقضاء
2024-01-31
مفرزة استقصاء شرطة بيروت أوقفت شخصاً مطلوباً للقضاء بجرم اختطاف فتاة قاصر
أمن وقضاء
2024-01-31
مفرزة استقصاء شرطة بيروت أوقفت شخصاً مطلوباً للقضاء بجرم اختطاف فتاة قاصر
0
أمن وقضاء
06:21
يمتهنان سرقة وسلب الضحايا بقوة السلاح... ومفرزة استقصاء بيروت تكشف هويتيهما وتوقفهما بكمين محكم
أمن وقضاء
06:21
يمتهنان سرقة وسلب الضحايا بقوة السلاح... ومفرزة استقصاء بيروت تكشف هويتيهما وتوقفهما بكمين محكم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:02
"لن نموت اليوم"... أعجوبة تنقذ زوجين من حادث تحطم طائرة
منوعات
13:02
"لن نموت اليوم"... أعجوبة تنقذ زوجين من حادث تحطم طائرة
0
منوعات
12:51
بعد ولادة طفلتهما قررا التخلي عنها وعرضها للتبني: لن تصدقوا ما حصل بمصير الصغيرة!
منوعات
12:51
بعد ولادة طفلتهما قررا التخلي عنها وعرضها للتبني: لن تصدقوا ما حصل بمصير الصغيرة!
0
منوعات
10:29
في مشهد مروع... جلس الوالد يشاهد ما فعله ابنه بابنته ثم أعطاه الماء ليشرب: ما حصل كان مرعباً! (فيديو)
منوعات
10:29
في مشهد مروع... جلس الوالد يشاهد ما فعله ابنه بابنته ثم أعطاه الماء ليشرب: ما حصل كان مرعباً! (فيديو)
0
منوعات
10:23
بعد تفقيس البيض... كيف تتخلصون من الصبغة الملونة عن أيديكم؟
منوعات
10:23
بعد تفقيس البيض... كيف تتخلصون من الصبغة الملونة عن أيديكم؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
07:51
نجمة هوليوودية تنعى والدها... وتنشر صوراً له للمرة الأولى: "توفي بسلام" (صور)
فنّ
07:51
نجمة هوليوودية تنعى والدها... وتنشر صوراً له للمرة الأولى: "توفي بسلام" (صور)
0
منوعات
06:55
شابة عشرينية تحضر جنازتها وهي حية... ما حصل لاحقًا كان مؤثرا للغاية! (فيديو)
منوعات
06:55
شابة عشرينية تحضر جنازتها وهي حية... ما حصل لاحقًا كان مؤثرا للغاية! (فيديو)
0
أخبار دولية
10:30
فرنسا تدين الغارة الجوية الإسرائيلية التي أدت لمقتل عمال إغاثة في غزة
أخبار دولية
10:30
فرنسا تدين الغارة الجوية الإسرائيلية التي أدت لمقتل عمال إغاثة في غزة
0
أخبار دولية
09:34
رئيس بلدية إسطنبول: مقتل 15 شخصًا في حريق بملهى ليلي
أخبار دولية
09:34
رئيس بلدية إسطنبول: مقتل 15 شخصًا في حريق بملهى ليلي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الإنتر يقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم وفينيكس صنز يعزز مركزه في القسم الغربي من ال ان بي آي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الإنتر يقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم وفينيكس صنز يعزز مركزه في القسم الغربي من ال ان بي آي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
أسعار النفط العالمية الى ارتفاع
تقارير نشرة الاخبار
13:57
أسعار النفط العالمية الى ارتفاع
0
أخبار دولية
13:51
إيران سترد على إسرائيل... لكن أين؟
أخبار دولية
13:51
إيران سترد على إسرائيل... لكن أين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
فؤاد السعد.. ثلاثة عقود من العمل السياسي مع اللقاء الديمقراطي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
فؤاد السعد.. ثلاثة عقود من العمل السياسي مع اللقاء الديمقراطي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
المصارف تحمل الدولة مسؤولية ضياع الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:43
المصارف تحمل الدولة مسؤولية ضياع الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في اليوم العالمي لإضطراب طيف التوحد.. الإختلاف يغني!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في اليوم العالمي لإضطراب طيف التوحد.. الإختلاف يغني!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فيتامينات ومتممات خاصة بالأطفال تباع في الصيدليات رغم انتهاء صلاحيتها…
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فيتامينات ومتممات خاصة بالأطفال تباع في الصيدليات رغم انتهاء صلاحيتها…
0
أخبار دولية
13:28
إسرائيل مستمرة بتجويع الفلسطينيين... بالقتل!
أخبار دولية
13:28
إسرائيل مستمرة بتجويع الفلسطينيين... بالقتل!
0
أخبار دولية
13:25
بعد ضربة دمشق... كيف تقرأ إسرائيل الرد الإيراني؟ وماذا تتوقع؟
أخبار دولية
13:25
بعد ضربة دمشق... كيف تقرأ إسرائيل الرد الإيراني؟ وماذا تتوقع؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:55
مكتب فضل الله: الأربعاء 10 نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك
أخبار لبنان
05:55
مكتب فضل الله: الأربعاء 10 نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك
2
آخر الأخبار
15:54
المسؤول الامنيّ لكتائب حزب الله ابو علي العسكريّ: المقاومة الإسلامية في العراق اعدت عدتها لتجهيز الأشقاء من مجاهدي المقاومة الإسلامية في الأردن بما يسد حاجة 12,000 مقاتل من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقاذفات
آخر الأخبار
15:54
المسؤول الامنيّ لكتائب حزب الله ابو علي العسكريّ: المقاومة الإسلامية في العراق اعدت عدتها لتجهيز الأشقاء من مجاهدي المقاومة الإسلامية في الأردن بما يسد حاجة 12,000 مقاتل من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقاذفات
3
خبر عاجل
09:31
التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على اوتوستراد غزير باتجاه الكازينو وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
09:31
التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على اوتوستراد غزير باتجاه الكازينو وحركة المرور كثيفة في المحلة
4
آخر الأخبار
17:50
مكتب الإعلام الحكوميّ في غزة: الجيش الاسرائيليّ اغتال فريقًا أجنبيًا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية
آخر الأخبار
17:50
مكتب الإعلام الحكوميّ في غزة: الجيش الاسرائيليّ اغتال فريقًا أجنبيًا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية
5
اقتصاد
00:57
ارتفاع بسعر البنزين..
اقتصاد
00:57
ارتفاع بسعر البنزين..
6
أخبار لبنان
05:43
تشويه تمثال السيدة العذراء في زوق مكايل (صورة)
أخبار لبنان
05:43
تشويه تمثال السيدة العذراء في زوق مكايل (صورة)
7
أخبار دولية
14:56
الحرس الثوريّ الإيرانيّ: استشهاد جنرالين وخمسة من رفاقهم في الجريمة الإسرائيليّة
أخبار دولية
14:56
الحرس الثوريّ الإيرانيّ: استشهاد جنرالين وخمسة من رفاقهم في الجريمة الإسرائيليّة
8
صحة وتغذية
07:45
ما هي عواقب عدم ممارسة العلاقة الحميمة على حياة الإنسان؟
صحة وتغذية
07:45
ما هي عواقب عدم ممارسة العلاقة الحميمة على حياة الإنسان؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More