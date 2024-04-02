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بعد ولادة طفلتهما قررا التخلي عنها وعرضها للتبني: لن تصدقوا ما حصل بمصير الصغيرة!

منوعات
2024-04-02 | 12:51
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بعد ولادة طفلتهما قررا التخلي عنها وعرضها للتبني: لن تصدقوا ما حصل بمصير الصغيرة!
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بعد ولادة طفلتهما قررا التخلي عنها وعرضها للتبني: لن تصدقوا ما حصل بمصير الصغيرة!

استجاب رجل بشكل صادم للغاية لنصيحة عبر منصة Reddit بعدما قرر هو وزوجته عرض ابنتهما الرضيعة البالغة من العمر ثلاثة أشهر للتبني، بسبب ما اعتبروه "عدم ملاءمتها للعائلة".
 
وتحدث الأب عن قرارهما الصادم ومشاكلهما العائلية المتصاعدة في منشور على منصة Reddit، حيث كشف عن كيف عانت زوجته من صعوبات بعد الولادة وكيف أثر ذلك على قرارهما.
 
وأوضح الأب أنه بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتهما إليزابيث، قررا التخلي عنها وعرضها للتبني، مما أثار موجة من التساؤلات والانتقادات. وفي تفاصيل مثيرة، كشف الأب عن دور حماته في الرعاية الأساسية للطفلة وعن الصراعات المستمرة داخل الأسرة بسبب هذا القرار.
 
وبينما قرر الزوجان عرض ابنتهما للتبني، قاما بإبلاغ أم الزوجة بأنها يمكنها تبني الطفلة إذا رغبت في ذلك، وإلا فسيتم وضعها مع عائلة أخرى من خلال "النظام".
 
عندها، أمسكت حماته بالطفلة وخرجت من المنزل وأقامت في أحد الفنادق. وقال الرجل: "بعد ذلك بوقت قصير، اتصلت شقيقة زوجتي، وفي النهاية هددت بالاتصال بالشرطة إذا حضرنا أي تجمعات عائلية".
 
وأضاف: "ما نعرفه أن حماتي وإليزابيث تقيمان مع شقيقة زوجتي في الوقت الحالي. ونحن نتعاون قدر الإمكان لضمان سير عملية انتقال الحضانة القانونية إلى إليزابيث بسلاسة".
 
وتابع بالقول: "لقد رفضت حماتي حتى الآن أي وجميع عروض المساعدة المالية، ولكننا على استعداد لدفع نفقة الطفلة عندما يحين الوقت."
 
وهذا الموقف أثار ردود فعل مختلفة من قبل مستخدمي Reddit، حيث أشاد البعض بقرار الأب وزوجته بينما انتقده الآخرون بشدة، مع تقديم النصائح والتوجيهات المختلفة.
 

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