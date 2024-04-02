"لن نموت اليوم"... أعجوبة تنقذ زوجين من حادث تحطم طائرة

نجا الزوجان أليسيا وبول لارسون من حادث تحطم طائرة في ولاية "رود أيلاند" الأميركيّة يوم السبت الفائت، وذلك وفق ما جاء في مجلة " بيبول " الأميركيّة.

وفي التفاصيل، كشفت إدارة الطيران الفيدرالية في "رود أيلاند" عن تحطّم طائرة من طراز Piper PA-24 ذات محرك واحد في خليج "ناراجانسيت" بالقرب من مطار "كونسيت" حوالي الساعة الثالثة مساءً.

وتم إنقاذ الزوجين من الخليج بعد أن فقدت الطائرة الّتي قادتها أليسيا، قوّتها وهبطت بشكلٍ اضطراري في الماء، وفقًا لشركة WJAR التابعة لشبكة NBC.

وقالت لارسون، وهي أم لخمسة أطفال، في مقابلة الأحد مع WJAR: "شعرت للحظة أنني لن أنجح، لكنني استعدت قوتي فجأة وقلت أننا سننجو".

وتابعت: "لقد تمكنت من استدعاء جهاز الطوارئ والإغاثة عبر أجهزة الراديو لبرج Quonset"، لافتةً إلى أنّها لم تختبر شيئاً كهذا من قبل.

كما تلقى الزوجان العلاج في مستشفى "رود آيلاند"، وهما الآن بحالة رائعة وممتنين للغاية لجميع من ساعدهم على النجاة من هذا الحادث الخطير.